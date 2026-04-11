logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Artemis II se vratio na Zemlju, cijeli svijet gledao spektakl u Tihom okeanu: "Sljedeći je Mars!" (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Istorijska misija NASA „Artemis II“ uspješno je okončana spektakularnim povratkom na Zemlju, nakon deset dana leta tokom kojih je četvoročlana posada prvi put poslije više od pola vijeka obišla Mjesec i stigla dalje nego iko prije.

artemis 2 slijetanje Izvor: CNP / Sipa USA / Profimedia

Istorijska NASA misija "Artemis II" uspješno je završena povratkom na Zemlju nakon desetodnevnog leta tokom kojeg je četvoročlana posada - prvi put od 1972. godine - kružila oko Mjeseca i tom prilikom stigla do najdalje tačke nego iko prije.

Posada letjelice "Orion" sletela je u Tihi okean u 2.07 sati nedaleko od obale San Dijega. Dočekali su ih tim NASA i američka vojska.

Tramp: "Sljedeća destinacija - Mars!"

Predsjednik SAD Donald Tramp čestitao članovima posade na uspjehu.

"Čitavo putovanje je bilo spektakularno, slijetanje je bilo savršeno i, kao predsjednik Sjedinjenih Država, ne mogu biti ponosniji! Radujem se što ću vas sve uskoro vidjeti u Bijeloj kući. Ponovo ćemo to uraditi, a onda, sljedeći korak - Mars", napisao je Donald Tramp.

Vodena struja ometala tim za spasavanje

Timovi za spasavanje su bili spriječeni da odmotaju i naduvaju stabilizacioni prsten, kao i prednji trem kako bi posadi omogućili da izađe iz kapsule.

- To je zbog struja u Tihom okeanu - navodi NASA.

- Zahtjev je da se posada izvuče u roku od dva sata od spuštanja, što je dovoljno vremena - dodaje NASA.

Možda će vas zanimati

Tagovi

svemir mjesec

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ