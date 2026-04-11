Artemis II se vratio na Zemlju, cijeli svijet gledao spektakl u Tihom okeanu: "Sljedeći je Mars!" (Video)

Istorijska misija NASA „Artemis II“ uspješno je okončana spektakularnim povratkom na Zemlju, nakon deset dana leta tokom kojih je četvoročlana posada prvi put poslije više od pola vijeka obišla Mjesec i stigla dalje nego iko prije.

Posada letjelice "Orion" sletela je u Tihi okean u 2.07 sati nedaleko od obale San Dijega. Dočekali su ih tim NASA i američka vojska.

Tramp: "Sljedeća destinacija - Mars!"

Predsjednik SAD Donald Tramp čestitao članovima posade na uspjehu.

"Čitavo putovanje je bilo spektakularno, slijetanje je bilo savršeno i, kao predsjednik Sjedinjenih Država, ne mogu biti ponosniji! Radujem se što ću vas sve uskoro vidjeti u Bijeloj kući. Ponovo ćemo to uraditi, a onda, sljedeći korak - Mars", napisao je Donald Tramp.

Vodena struja ometala tim za spasavanje

Timovi za spasavanje su bili spriječeni da odmotaju i naduvaju stabilizacioni prsten, kao i prednji trem kako bi posadi omogućili da izađe iz kapsule.

- To je zbog struja u Tihom okeanu - navodi NASA.

- Zahtjev je da se posada izvuče u roku od dva sata od spuštanja, što je dovoljno vremena - dodaje NASA.