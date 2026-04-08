Ovo su prizori koji oduzimaju dah: Astronauti Artemis II snimili Zemlju kako nestaje iza Mjeseca

NASA je objavila prve spektakularne fotografije sa misije Artemis II kako Zemlja zalazi iza Mjeseca, dok posada bilježi rijetko viđeno totalno pomračenje iz svemira. Pogled iz Orion kapsule oduzima dah i pruža potpuno novu perspektivu naše planete.

Izvor: NASA

NASA je objavila prve zvanične fotografije koje su astronauti misije Artemis II snimili tokom istorijskog preleta oko nevidljive (dalje) strane Mjeseca 6. aprila.

Fotografije prikazuju nezaboravne prizore, Zemlju koja se "spušta" iza Mjeseca, rijetko viđeno totalno pomračenje i detalje lunarnih predjela koje niko ranije nije vidio uživo.

Na jednoj od najimpresivnijih slika, nazvanoj "Earthset", Zemlja se vidi kako polako nestaje iza kraterima obraslog lunarnog horizonta, podsećajući na čuvenu fotografiju "Earthrise" iz 1968. godine, ali iz potpuno novog ugla i perspektive.

Takođe je uhvaćeno i totalno pomračenje Sunca viđeno iz svemira dok je Mjesec prolazio direktno ispred njega.

Ovaj prizor, koji je trajao znatno duže nego što bi bio moguć sa Zemlje, pružio je astronautom jedinstvenu priliku da snime Sunčevu koronu bez atmosferskih izobličenja.

Fotografije su snimljene tokom sedmosatnog preleta iza tamne strane Mjeseca, udaljenog oko 252.756 milja od Zemlje, više nego bilo koja druga misija sa ljudskom posadom otkako je Apollo 13 držao rekord.

Pomračenje sunca

Izvor: NASA

Pored ovih spektakularnih prizora, astronauti su bilježili i dijelove lunarnog terena neposredno iznad kratera, kao i prikaze Zemlje u različitim fazama svijetla i sjenke.

Earthrise

Izvor: NASA

Tokom preleta, Orion kapsula je bila bez komunikacije sa kontrolom misije neko vrijeme dok je bila potpuno iza Mjeseca, što je dodatno naglasilo izazove i uzbuđenja ove ekspedicije.

Artemis II nosi četiri člana posade, tri američka astronauta i jednog predstavnika Kanadske Svemirske Agencije, i predstavlja prvi korak u vraćanju ljudi u orbitu Mjeseca i pripremama za buduće misije sa sletanjem.

Ove slike ne samo da podsjećaju na humanu radoznalost i tehnološki napredak, već i pružaju naučnicima nove podatke o Mjesecu, Zemlji i njihovoj dinamici iz perspektive koju je malo ko dosad vidio.

