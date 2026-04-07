Astronauti bili 40 minuta bez signala, preživjeli i kišu meteora: Artemis II se vraća na Zemlju, uskro sletanje (Video)

Posada misije Artemis II završila je istorijski let oko Mjeseca i vraća se kući. Nakon razgovora s Trampom i NASA-om, astronauti se spremaju za sletanje u Tihi okean 10. aprila.

Nakon što su se od Zemlje udaljili rekordnih 406.771 kilometar, obletjeli Mjesec i svedočili prizorima poput pomračenja Sunca, astronauti misije Artemis II završili su svoj prelet i sada se vraćaju kući. Tokom noći u ponedjeljak, četvoročlana posada prvo je razgovarala sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, koji ih je nazvao "pionirima modernog doba", a potom su odgovarali na pitanja u razgovoru koji je vodio administrator NASA Džared Ajzakman.

Prvo pitanje za astronaute bilo je šta ih je najviše iznenadilo kada su izbliza ugledali Mjesec. Astronaut Džeremi Hansen opisao je jedinstveno iskustvo pogleda sa njegove dalje strane: "Kada se nalazite tamo i gledate prema Zemlji, potpuno je očigledno da je pred vama kugla. Zaista imate osjećaj kao da niste u kapsuli, i to je iskustvo koje vam u potpunosti promeni percepciju." Njegova koleginica Kristina Koh istakla je da je misija nevjerovatno brzo proletjela, priznavši na kraju da još uvijek "nije spremna da ide kući".

Administrator Ajzakman je potom naglasio da ovi astronauti predstavljaju ono najbolje od čovječanstva i uputio im emotivnu poruku:

"Ovdje na Zemlji milijarde ljudi sa nestrpljenjem iščekuju snimke koje ste zabilježili. U ime NASA i ljudi širom svijeta koji vole svemir, hvala vam što ste nas poveli sa sobom na Mjesec. Hvala vam na hrabrosti i na svim divnim riječima koje smo čuli. Vi zaista predstavljate ono najbolje od nas. Ponosni smo na vas i radujemo se što ćemo vas vrlo brzo i sigurno dočekati nazad na našoj dobroj Zemlji. Srećno i samo naprijed, Artemis II."

Povratak posade očekuje se za četiri dana. Sletanje u Tihi okean, uz zapadnu obalu SAD, predviđeno je za veče 10. aprila po američkom vremenu, odnosno za rano jutro 11. aprila po srednjoevropskom vremenu.