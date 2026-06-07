Izbori na "Kosovu": Najveća izlaznost u srpskim sredinama

Najveća izlaznost na vanrednim parlamentarnim izborima na "Kosovu" je u srpskim sredinama.

Izvor: Kosovo online

Na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija do 9.00 časova glasalo je 2,99 odsto birača, saopštila je centralna izborna komisija u Prištini.

U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice izlaznost je 10,67 odsto, u Zvečanu 10,13 odsto, u Zubinom Potoku 6,06 odsto, u Novom Brdu 7,94 odsto, u Ranilugu 6,19 odsto, u Gračanici 5,43 odsto, Leposaviću 3,55 odsto, a u Štrpcu 3,94 odsto.

U većinski albanskim sredinama najveća izlaznost je u Prištini, 4,15 posto, zatim u južnom dijelu Kosovske Mitrovice 3,49 odsto, dok je u Prizrenu 2,10 odsto.

Biračka mjesta na Kosovu i Meothiji biće otvorena do 19.00 časova.

Vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija održavaju se nakon što parlament u Prištini nije uspio da izabere predsjednika privremenih institucija na Kosovu i Metohiji.

Skupština ima 120 poslaničkih mjesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba, još 10 predstavnicima nevećinskih zajednica, dok 100 mjesta pripada albanskim strankama.