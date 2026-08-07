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Rezervoari na Manjači na minimumu: Nove restrikcije vode u dijelu Banjaluke

Rezervoari na Manjači na minimumu: Nove restrikcije vode u dijelu Banjaluke

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Rezervoari "Rekavice" i "Novi Rekavice" na Manjači su na minimumu zbog čega će tokom dana biti vršeno selektivno puštanje vode, saopšteno je iz banjalučkog "Vodovoda".

Nove restrikcije vode u dijelu Banjaluke Izvor: Sergei Gorin/Shutterstock

U saopštenju se navodi da je u skladu sa planom kontrolisane isporuke vode danas puštena voda sa rezervoara "Prijakovci" prema potkozarskim selima.

Zbog povećane potrošnje na sistemu Gašića vrelo mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju Ljubačeva, Memića, Javorana i Racuna, dok su na sistemu Crno vrelo mogući poremećaji u snabdijevanju sa rezervoara "Zvijezda".

Iz "Vodovoda" su naveli i da je pumpna stanica "Klupe" od sinoć bez električne energije.

Najavljeno je i da će u narednom periodu, od ponoći do 5.00 časova, biti zatvarani Trn, Kuljani i Priječani kako bi se omogućila veća akumulacija vode u sistemu Tunjice.

Tokom izvođenja ovih aktivnosti mogući su privremeni prekidi u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih naselja i ulica.

Podsjećamo, mještani Dragočaja, koji mjesec i po dana imaju problem sa vodosnabdijevanjem, juče su mirnim protestom iskazali nezadovoljstvo i najavili radikalnije proteste ukoliko uskoro ne dobiju vodu. Iz Gradske uprave ponovili su da se do 15. avgusta očekuje puštanje novog sistema Tunjice 1 i 2 kada bi, prema njihovima riječima, problem sa vodosnabdjevanjem ovih sela bio riješen.

(Srna/Mondo)

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