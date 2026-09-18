Virus zapadnog Nila u Hrvatskoj: Zaraženo 15 osoba, deset hospitalizovano

U Hrvatskoj je od početka godine evidentirano 15 slučajeva virusa zapadnog Nila, a deset oboljelih je hospitalizovano zbog neuroinvazivnog oblika bolesti.

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U Hrvatskoj je od početka godine evidentirano 15 zaraženih virusom zapadnog Nila, a 10 je na bolničkom liječenju, saopšteno je iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kod hospitalizovanih lica razvio se neuroinvazivni oblik bolesti, a infekcija je zahvatila centralni nervni sistem. To može uključivati meningitis, encefalitis ili druge teže neurološke oblike.

Pet lica ima asimptomatsku infekciju i ona je otkrivena među dobrovoljnim davaocima krvi.

Većina oboljelih su muškarci srednje životne dobi, prenose hrvatski mediji.

Infekcije su do sada prijavljene na području grada Zagreba, te Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Osječko-baranjske i Koprivničko-križevačke županije.

Nije zabilježen nijedan smrtni slučaj.

Virus zapadnog Nila prenosi se prvenstveno ubodom zaraženog komarca.