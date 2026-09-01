Dvije osobe na respiratoru, upaljen alarm zbog virusa: Opasna zaraza potvrđena kod uginulih vrana u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je potvrđeno sedam slučajeva zaraze virusom Zapadnog Nila, dok je dvoje najteže oboljelih pacijenata priključeno na respiratore.

Izvor: Youtube Printscreen/ City plus

U Hrvatskoj je do sada zabjileženo sedam slučajeva infekcije virusom Zapadnog Nila, potvrdila je za Jutarnji list dr Dijana Majer, specijalista epidemiologije u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Četiri zaražene osobe nisu imale simptome, a tri su razvile simptome bolesti.

Iako su zaražene osobe do sada prijavljene samo u Zagrebu, slučajevi su sada zabilježeni u Zagrebačkoj županiji i drugim dijelovima centralne i istočne Hrvatske. Pored ljudi, virus je otkriven i kod uginulih vrana na pet lokacija u Zagrebu, nakon čega je Grad pojačao mere suzbijanja komaraca.

Pacijenti na respiratoru

Najteže oboljeli pacijenti su i dalje u Institutu za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju Klinike za infektivne bolesti dr Fran Mihaljević.

"Na odjeljenju intenzivne njege imamo dva pacijenta. Oboje su starijih godina i na mehaničkoj su ventilaciji. Jedan je nešto bolje, dok je stanje drugog i dalje ozbiljno", rekao je vanredni profesor Marko Kutleša, načelnik Instituta.

"Četiri infekcije su pronađene kod ljudi koji nisu imali zdravstvenih problema. Takvi slučajevi se mogu otkriti laboratorijskim testovima i serološkim testiranjem", rekla je dr Majer, iako ljudi nisu tražili medicinsku pomoć zbog simptoma koji bi ukazivali na groznicu Zapadnog Nila.

Simptomi virusa

Ovo zapravo nije neuobičajeno. Većina zaraženih ljudi nikada ni ne zna da su došli u kontakt sa virusom. Procjenjuje se da je između 70 i 80 procenata infekcija asimptomatsko. Drugi mogu imati groznicu, glavobolju, umor, opštu slabost, bolove u mišićima i zglobovima, mučninu, povraćanje ili osip na vratu, trupu i udovima.

"Simptomi su slični gripu i drugim virusima, pa ih je teško razlikovati bez dodatne dijagnostike. Ako su simptomi blagi, stanje treba pratiti. Međutim, ako ne nestanu posle nekoliko dana ili se pogoršaju, treba se obratiti lekaru", kaže Majer.

Posebnu pažnju treba obratiti, kaže epidemiolog, na simptome koji mogu ukazivati na zahvaćenost centralnog nervnog sistema. To uključuje jaku glavobolju, ukočen vrat, visoku temperaturu, konfuziju, izmenjeno stanje svesti, ekstremnu pospanost, tremor, konvulzije, slabost u rukama ili nogama i otežano hodanje.

Najteži slučajevi virusa

U najtežim slučajevima mogu se razviti meningitis, meningoencefalitis ili encefalitis, kao i akutna flacidna paraliza. Takvim pacijentima je potrebna hitna medicinska evaluacija i bolničko lečenje.

Teški neurološki oblici bolesti javljaju se kod manje od jednog procenta zaraženih. Najranjivije su starije osobe, hronični bolesni i osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom.

Hrvatski veterinarski institut potvrdio je da virus trenutno cirkuliše u Zagrebu. Virus je pronađen kod ukupno pet uginulih vrana. Prva zaražena vrana pronađena je u Zapruđu, a dan kasnije pozitivni rezultati su potvrđeni kod još četiri vrane pronađene na Kvaternikovom trgu, u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi, odnosno Dubeču.

Otkriće virusa kod ptica ukazuje na to da je ciklus prenošenja između ptica i komaraca aktivan u nekoliko dijelova grada. Međutim, to ne znači da je svaki komarac zaražen ili da građani treba da se plaše ptica.

Kako je za HRT rekla Ana Klobučar iz Službe za epidemiologiju Nastavnog instituta za javno zdravlje dr Andrija Štampar, larvicidno suzbijanje komaraca već je počelo na reci Savici, oko Kvaternikovog trga i na drugim lokacijama gde su pronađene uginule ptice, dok je zamagljivanje odraslih komaraca najavljeno na području Savice, Središća, Zapruđa, Travna, Utrina i Sloboštine i na širem području Donjeg i Gornjeg Grada.

Ali dio posla, kaže dr Majer, moraju da obave sami građani, zbog čega posebno upozorava na vodu koja ostaje u baštama, dvorištima i na balkonima. Kante, burad, vaze, saksije za cvijeće, stare gume i druge posude koje sadrže vodu su idealna mjesta za razmnožavanje komaraca. Takve posude treba ukloniti, pokriti ili potpuno isprazniti najmanje jednom ili dva puta nedjeljno.

Najbolji način zaštite

Najbolji način da se zaštitite od ujeda jeste da kombinujete nekoliko jednostavnih mjera. Preporučuje se upotreba repelenata prema uputstvima proizvođača, posebno kada ste napolju uveče i noću, kada su komarci Culex najaktivniji.

Takođe je korisna lagana odjeća sa dugim rukavima i pantalonama, kao i zaštitne mreže na prozorima i vratima.

"Nema razloga za paniku. Virus Zapadnog Nila već godinama nije egzotična bolest u Hrvatskoj i povremeno se pojavljuje tokom ljeta i rane jeseni. Većina zaraženih neće imati simptome, ali starije osobe i osobe sa oslabljenim imunitetom moraju biti opreznije. Najvažnije je smanjiti broj komaraca i zaštititi se od njihovih ujeda", zaključuje dr Majer.

Broj slučajeva može značajno da varira iz godine u godinu, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za proteklu deceniju. Najveća epidemija zabilježena je 2018. godine, kada je prijavljeno 63 slučaja, od kojih su četiri bila smrtonosna.

Od 2019. do 2021. godine u Hrvatskoj nije zabilježen nijedan slučaj. Virus se ponovo pojavio 2022. godine, kada je prijavljeno osam slučajeva. Sljedeće godine bilo ih je deset, a 2024. godine broj prijava se povećao na 23. Prošle godine je zabilježeno šest slučajeva.

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