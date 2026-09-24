Lažni ljekar prevario građane: Uzeo 1.700 evra, zlatne satove i dukate

eogradska policija uhapsila je 60-godišnjaka osumnjičenog da je sa saučesnicima lažno se predstavljao kao ljekar i od građana uzimao novac i zlato.

Izvor: Shutterstock

Pripadnici Uprave kriminalističke policije u Beogradu uhapsili su šezdesetogodišnjaka čiji su inicijali D.N. zbog krivičnog djela prevare, koja mu je omogućila da od oštećenih izmami novac, zlatne satove i dukate.

Osumnjičeni je sa još nekolicinom osoba telefonom zvao oštećene, koje su dovodili u zabludu tako što su se predstavljali kao lažni ljekari koji treba da izvrše hitnu operaciju nad nekim od užih članova njihove porodice, koji su teško povrijeđeni.

U to ime od oštećenih su tražili određeni novčani iznos i zlatan nakit, preuzevši od njih 200.000 dinara (oko 1.700 evra), dva zlatna ručna sata i osam dukata, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.