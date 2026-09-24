logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lažni ljekar prevario građane: Uzeo 1.700 evra, zlatne satove i dukate

Lažni ljekar prevario građane: Uzeo 1.700 evra, zlatne satove i dukate

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

eogradska policija uhapsila je 60-godišnjaka osumnjičenog da je sa saučesnicima lažno se predstavljao kao ljekar i od građana uzimao novac i zlato.

policija srbija Izvor: Shutterstock

Pripadnici Uprave kriminalističke policije u Beogradu uhapsili su šezdesetogodišnjaka čiji su inicijali D.N. zbog krivičnog djela prevare, koja mu je omogućila da od oštećenih izmami novac, zlatne satove i dukate.

Osumnjičeni je sa još nekolicinom osoba telefonom zvao oštećene, koje su dovodili u zabludu tako što su se predstavljali kao lažni ljekari koji treba da izvrše hitnu operaciju nad nekim od užih članova njihove porodice, koji su teško povrijeđeni.

U to ime od oštećenih su tražili određeni novčani iznos i zlatan nakit, preuzevši od njih 200.000 dinara (oko 1.700 evra), dva zlatna ručna sata i osam dukata, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Beograd ljekari prevara

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ