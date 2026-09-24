Nauka kroz igru: Delta Planet u subotu postaje centar znanja i zabave za najmlađe

Delta Planet i Prirodno-matematički fakultet u subotu, 26. septembra, organizuju naučnu avanturu za djecu uz planetarijum, eksperimente, robotiku i programiranje.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija

Ljubitelji nauke, mali istraživači i njihovi roditelji imaće priliku da ovog vikenda zakorače u svijet nauke na potpuno drugačiji način. Delta Planet u Banjaluci u subotu, 26. septembra, organizuje zanimljiv naučni program namijenjen najmlađima, uz brojne interaktivne sadržaje i praktične radionice.

Od 11 do 15 časova, ispred Mog marketa, djecu očekuje prava mala naučna avantura u kojoj će moći da istražuju, eksperimentišu i uče kroz igru. Program realizuju Delta Planet i Prirodno-matematički fakultet.

Od svemira do robotike

Jedan od najzanimljivijih sadržaja biće planetarijum, gdje će mališani imati priliku da istraže tajne svemira i upoznaju se sa fascinantnim svijetom planeta, zvijezda i galaksija.

Program donosi i eksperimente iz različitih oblasti prirodnih nauka, pa će djeca moći da zavire u svijet biologije, hemije i fizike, ali i da se upoznaju sa osnovama robotike.

Poseban dio programa posvećen je tehnologiji i programiranju. Kroz dječije časove kodiranja, najmlađi će dobiti priliku da naprave prve korake u svijetu programiranja i upoznaju se sa osnovama digitalnih vještina.

Organizatori poručuju da je cilj da se nauka približi djeci na zabavan i interaktivan način, kroz aktivnosti u kojima će moći sami da učestvuju i istražuju.

Naučna avantura u Delta Planetu održava se u subotu, 26. septembra, od 11 do 15 časova, ispred Mog marketa.

Događaj je namijenjen mališanima i roditeljima koji žele da zajedno provedu vrijeme uz zanimljive eksperimente, tehnologiju i otkrivanje svijeta nauke.