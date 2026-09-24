Imao 12 torbi punih droge: Zaplijenjeno 311 kilograma kokaina sa likom Zelenskog

Pripadnici Federalne službe bezbjednosti (FSB) Rusije uhapsili su organizatora isporuke droge iz Južne Amerike u zemlje EU, pri čemu je zaplijenjeno 311 kilograma kokaina koji je na pakovanju imao lik ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog.

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"FSB je spriječio nezakonite aktivnosti državljanina Rusije rođenog 2001. godine, koji je učestvovao u organizaciji međunarodnog kanala za krijumčarenje velikih količina kokaina iz Južne Amerike u zemlje EU radi njegove dalje nezakonite distribucije", navodi se u saopštenju.

Prema navodima pres-službe, pripadnici FSB-a uhvatili su osumnjičenog na djelu u Moskovskoj oblasti, dok je prevozio pošiljku narkotika, pri čemu je zaplijenjeno ukupno 311,6 kilograma kokaina, prenosi TASS.

"Kod njega je pronađeno 12 torbi, od kojih je svaka sadržavala po 25 paketa droge. Zanimljivo je da je na paketima kokaina pronađena fotografija nasmijanog Vladimira Zelenskog", naveo je FSB, objavivši video-snimak hapšenja trgovca drogom.

U saopštenju se dodaje da su bezbjednosne službe dobile informacije o državljaninu Rusije koji je bio aktivni član organizovane kriminalne grupe specijalizovane za distribuciju velikih količina droge bez direktnog kontakta, putem ilegalnih internet resursa.

(MONDO)