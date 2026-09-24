Očekuje se značajno smanjenje gužvi: Pušten saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu (Video)

Saobraćaj ispod nadvožnjaka u Trnu pušten je danas 24. septembra, potvrdio je vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Janković je rekao da će puštanjem saobraćaja u punom profilu biti omogućeno nesmetano kretanje vozila ispod nadvožnjaka, ujedno ističući da će time biti značajno smanjene gužve na ovom putnom pravcu.

"Doći će do puštanja u punom profilu saobraćaja, a samim tim i do apsolutnog smanjenja gužvi koje smo imali na ovom pravcu dok su radovi trajali. Funkcija samog nadvožnjaka biće puštena u promet u narednih sedam do deset dana. Sva vozila moći će nesmetano prolaziti ispod samog nadvožnjaka i to će olakšati život stanovnicima Trna, koji će moći ući i izaći na brzu cestu Banjaluka - Klašnice", rekao je Janković, gostujuću u jutarnjem programu RTRS.



On je podsjetio da se širom Republike Srpske trenutno realizuju brojni putni infrastrukturni projekti.

"Odrađena je većina posla na sanaciji puta Klašnice - Banjaluka i sada nastavljamo sa tim radovima, jer nismo mogli dozvoliti da na tom putnom pravcu imamo dva čepa gužvi. Za koji dan počinju radovi na putu Prijedor - Dragotinja, uveliko traju radovi na putu Srbac - Laktaši, potom kroz grad Zvornik, pa zaobilaznica oko Trebinja i treća traka na Žegulji. Radimo po čitavoj Republici, između ostalog i 11 mostova u ovoj godini", dodao je Janković.

(MONDO)