Osuđen holivudski predator Harvi Vajnstin: Evo kolika kazna čeka nekada jednog od najmoćnijih ljudi u industriji zabave

Nakon ponovljenog suđenja i višegodišnjeg pravnog procesa koji je pokrenuo globalni pokret #MeToo, bivši filmski producent ponovo je proglašen krivim za seksualni napad i suočava se sa dugogodišnjom zatvorskom kaznom.

Izvor: STEVEN HIRSH / UPI / Profimedia

Harvi Vajnstin, nekadašnji moćni filmski producent, osuđen je u srijedu na 15 godina zatvora zbog krivičnog djela seksualnog napada, u još jednom epilogu slučaja koji je pokrenuo pokret MeToo.

Vajnstin je osuđen zbog seksualnog napada na bivšu televizijsku producentkinju Miriam Hejli. Njegova presuda uslijedila je poslije više od šest godina pravne drame, nakon što je prvobitna presuda iz 2020. godine poništena. Na ponovljenom suđenju prošle godine porota ga je ponovo proglasila krivim, prenosi AP.

Nekada jedan od najmoćnijih ljudi u industriji zabave, Vajnstin je bio producent nagrađen Oskarom, a među filmovima koje je producirao bili su "Zaljubljeni Šekspir", "Petparačke priče" i "Čokolada". Njegov pad počeo je 2017. godine, kada su brojne žene iznijele optužbe za seksualno uznemiravanje i napade, što je doprinijelo pokretanju globalnog pokreta #MeToo.

Izvor: DEAN MOSES / UPI / Profimedia

Najviši sud države Njujork poništio je 2024. njegovu prvobitnu presudu i naložio novo suđenje, ocijenivši da je Vajnstin bio oštećen svjedočenjem drugih žena čiji slučajevi nisu bili dio optužnice.

Vajnstin (74) suočavao se sa kaznom do 25 godina zatvora zbog seksualnog napada na Hejli u svom stanu na Menhetnu 2006. godine. Do sada je već proveo više od šest godina iza rešetaka dok se njegov slučaj ponovo i ponovo vraćao pred sudove. Hejli je u srijedu, neposredno prije izricanja presude, govorila pred sudom.

"To što me je Harvi Vajnstin seksualno napao imalo je razoran uticaj na moj život i osjećaj sigurnosti koji možda nikada neće nestati. Zbog odluke da progovorim godinama ću gledati preko ramena. Za mene je to doživotna kazna", rekla je ona.

Zašto je Vajnstajnu ponovo izrečena presuda

Vajnstin je prvobitno osuđen na 23 godine zatvora nakon što ga je porota proglasila krivim za napad na Hejli i silovanje glumice Džesike Man iz 2013. godine. Međutim, najviši sud države Njujork poništio je te presude 2024. godine i naložio novo suđenje.

Na novom suđenju prošle godine Vajnstin je ponovo proglašen krivim za krivično seksualno djelo prvog stepena zbog napada na Hejli, koja je poznata i kao Mimi Hejli.

Izvor: BARRY WILLIAMS / UPI / Profimedia

Porota ga je istovremeno oslobodila optužbe da je drugu ženu, Kaju Sokolu, prisilio na oralni seks, dok nije uspjela da donese odluku o optužbi za silovanje Džesike Man.

Nakon što je i novo suđenje za silovanje završeno bez jednoglasne odluke porote u maju, tužioci sa Menhetna odustali su od optužbe, pošto je Man rekla da više ne može da podnese još jedno svjedočenje. Time je otvoren put za izricanje presude Vajnstajnu.

Tužilaštvo tražilo 20 godina zatvora

Tužioci sa Menhetna tražili su 20 godina zatvora, što bi značilo da bi Vajnstin iza rešetaka mogao da ostane najmanje do svojih kasnih 80-ih godina.

Njegov advokat Džejkob Kaplan tražio je da dobije još samo tri godine zatvora, uz obrazloženje da bi duža kazna povećala mogućnost da Vajnštajn umre u zatvoru.

Vajnstin ima ozbiljne zdravstvene probleme i, prema navodima njegovog advokata, od 2025. godine bio je šest puta hospitalizovan. Boluje od raka krvi, srčane insuficijencije i problema sa bubrezima, a već nekoliko godina koristi invalidska kolica. On negira da je silovao ili seksualno napadao bilo koga.

Izvor: DEAN MOSES / UPI / Profimedia

"Biću proglašen nevinim. To vam obećavam", rekao je Vajnstin u martu u intervjuu za The Hollywood Reporter, koji je dao iz zatvora. On i dalje može da uloži žalbu na novu presudu.

Čeka ga i novi postupak u Kaliforniji

Vajnstin čeka i ponovno izricanje kazne u odvojenom slučaju silovanja u Los Anđelesu. Kalifornijski apelacioni sud potvrdio je njegovu presudu iz 2022. godine, ali je poništio prvobitnu kaznu od 16 godina zatvora, jer je sudija kao otežavajuću okolnost uzeo u obzir njegove njujorške presude koje su kasnije poništene. Vajnstin se trenutno nalazi u medicinskom odjeljenju za pritvorenike u bolnici Bellevue na Menhetnu.

Hejli opisala napad

Hejli (49), nekadašnja producentkinja u industriji zabave koja danas radi u oblasti oglašavanja, rođena je u Finskoj, a odrasla je u Švedskoj.

Vajnstin je upoznala preko zajedničkog poznanika, a kratko je radila kao asistentkinja u produkciji rijaliti programa Project Runway, koji je producirao.

Rekla je da je prihvatila poziv da ode u njegov stan na Menhetnu jer joj je, kako je navela, bilo neprijatno da odbije, pošto je narednog dana trebalo da putuje u Los Anđeles na premijeru filma, o trošku njegove kompanije.

Hejli je svjedočila da je nakon kratkog razgovora na kauču Vajnštajn iznenada pokušao da je poljubi. Ona je ustala i odbila ga, ali je, prema njenom iskazu, on zgrabio, gurnuo prema spavaćoj sobi i seksualno napao, uprkos njenim molbama da prestane.

Prema njenim riječima, Vajnštajn ju je nakon tog napada, ili tokom kasnijeg susreta za koji je rekla da je uključivao neželjeni, ali ne i prisilni seksualni odnos, pitao: "Zar ne misliš da smo sada mnogo bliži?"

Hejli je rekla da mu je nakon drugog susreta poručila: "Znaš da ne možeš ovako da nastaviš."

(Mondo.rs)