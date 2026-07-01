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Novi zdravstveni problemi Harvija Vajnstina: Hitno prevezen iz zatvora u bolnicu

Novi zdravstveni problemi Harvija Vajnstina: Hitno prevezen iz zatvora u bolnicu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Holivudski producent ponovo je zbog zdravstvenih problema morao da napusti zatvorsku ćeliju.

Harvi Vajnstin prebačen u bolnicu Izvor: lev radin/Shutterstock

Harvi Vajnstin hitno je prebačen u bolnicu nakon što je u zatvoru imao probleme sa srcem izazvane upalom pluća.

Prema navodima izvora TMZ, filmski producent, koji je od odlaska u zatvor 2020. godine imao niz zdravstvenih problema, prije dvije nedjelje hitno je prebačen u zatvorsko odjeljenje bolnice Belvi na Menhetnu zbog otežanog disanja.

Ozloglašeni holivudski moćnik Vajnstin, se trenutno liječi od upale pluća antibioticima i dalje je priključen na infuziju i monitor za praćenje rada srca, dok ljekari nastavljaju da prate njegovo zdravstveno stanje.

U tom trenutku nalazio se u zatvoru Rajkers Ajlend u Njujorku, gdje je čekao izricanje kazne u septembru nakon što je 2025. godine osuđen za seksualni napad. Tokom boravka u zatvoru, Vajnstin je imao brojne zdravstvene probleme.

U oktobru 2024. godine dijagnostikovana mu je hronična mijeloična leukemija, a u decembru iste godine hospitalizovan je nakon zabrinjavajućih rezultata analiza krvi.

Vajnstinov advokat Imran Ansari tada je izjavio: "Vajnstin pati zbog neadekvatne medicinske njege i trpi užasne i nehumane uslove u zatvoru Rajkers Ajlend."

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(Telegraf / MONDO)

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