logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zloglasni Harvi Vajnstin napada iz iz zatvora: Osuđeni predator skovao podmukli plan kako da uništi Holivud

Zloglasni Harvi Vajnstin napada iz iz zatvora: Osuđeni predator skovao podmukli plan kako da uništi Holivud

Autor Đorđe Milošević
0

Vajnstin se priprema za treće suđenje u Njujorku, ovaj put zbog navodnog trećestepenog silovanja iz 2013. godine.

Harvi Vajnstin traži naplatu dugova Izvor: lev radin/Shutterstock

Harvi Vajnstin, nekad najmoćniji čovjek Holivuda, danas broj jedan među zatvorenicima koji vode sudske bitke, tvrdi da mu bivši partneri duguju 2,3 miliona dolara - i to za brodvejski mjuzikl "Finding Neverland".

Koosnivač "Miramaxa", koji već godinama služi kazne zbog se*sualnih delikata, sada iz zatvorske ćelije "češlja" svoje stare ugovore i traži gde bi još mogao da "iskopa" novac. Prema izvoru bliskom slučaju, Vajnstin je nagomilao pravne troškove u desetinama miliona dolara, pa bi mu svaka isplata dobro došla, prenosi Page Six.

Kako saznaju američki mediji, bivša holivudska zvijezda sada iz zatvora radi na tužbi vezanoj za "Finding Neverland", te se u ponedjeljak sastao s advokatom Robertom Džejem Hantmanom.

"Harvi je Robertu rekao: ‘Dok sam u zatvoru, imao sam vremena da pregledam svoje stare ugovore i shvatio sam da mi koproducenti duguju ovaj novac‘", tvrdi izvor.

Pokrenuo tužbu

Naime, ove godine u Njujorku pokrenuo tužbu protiv bivših partnera s Brodveja, tvrdeći da mu pripada nedjeljna naknada od 5.750 dolara te 27,5 odsto neto dobiti - dogovor koji, kaže, nikad nije formalno zaključen. Takođe ističe da i dalje posjeduje polovinu vlasništva nad predstavom, te optužuje partnere da su "zadržali za sebe neovlašćenu isplatu" od oko 4,6 miliona dolara, od čega bi njemu pripadalo 2,3 miliona.

U međuvremenu, Vajnstin se priprema za treće suđenje u Njujorku, ovaj put zbog navodnog trećestepenog silovanja iz 2013. godine. Već je osuđen zbog se*sualnog napada u istom gradu, oslobođen druge optužbe, a u Los Anđelesu mu je za drugo krivično djelo izrečena kazna od 16 godina zatvora, na koju se još uvek žali. Sve optužbe negira.

Izvor: Profimedia

Kompanije "NETworks Presentations" i "National Artists Management Company", koje su na meti tužbe, zasad ćute.

"Finding Neverland" je pozorišna adaptacija istoimenog filma producentske kuće "Weinstein Company" o autoru Petra Pana, u kom su glumili Džoni Dep i Kejt Vinslet. Mjuzikl se na Brodveju igrao 17 meseci, a zatim otišao na nacionalnu turneju.

Napao Umu Turman

Holivudska glumica Una Turman priznala je jednom prilikom da je sa samo 16 godina bila napastvovana od strane 20 godina starijeg kolege, a kanije je otkrila da je riječ o producentu Harviju Vajnstinu.

(Kurir/ Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Harvi Vajnstin

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA