Zloglasni Harvi Vajnstin napada iz iz zatvora: Osuđeni predator skovao podmukli plan kako da uništi Holivud

Harvi Vajnstin, nekad najmoćniji čovjek Holivuda, danas broj jedan među zatvorenicima koji vode sudske bitke, tvrdi da mu bivši partneri duguju 2,3 miliona dolara - i to za brodvejski mjuzikl "Finding Neverland".
Koosnivač "Miramaxa", koji već godinama služi kazne zbog se*sualnih delikata, sada iz zatvorske ćelije "češlja" svoje stare ugovore i traži gde bi još mogao da "iskopa" novac. Prema izvoru bliskom slučaju, Vajnstin je nagomilao pravne troškove u desetinama miliona dolara, pa bi mu svaka isplata dobro došla, prenosi Page Six.
Kako saznaju američki mediji, bivša holivudska zvijezda sada iz zatvora radi na tužbi vezanoj za "Finding Neverland", te se u ponedjeljak sastao s advokatom Robertom Džejem Hantmanom.
"Harvi je Robertu rekao: ‘Dok sam u zatvoru, imao sam vremena da pregledam svoje stare ugovore i shvatio sam da mi koproducenti duguju ovaj novac‘", tvrdi izvor.
Pokrenuo tužbu
Naime, ove godine u Njujorku pokrenuo tužbu protiv bivših partnera s Brodveja, tvrdeći da mu pripada nedjeljna naknada od 5.750 dolara te 27,5 odsto neto dobiti - dogovor koji, kaže, nikad nije formalno zaključen. Takođe ističe da i dalje posjeduje polovinu vlasništva nad predstavom, te optužuje partnere da su "zadržali za sebe neovlašćenu isplatu" od oko 4,6 miliona dolara, od čega bi njemu pripadalo 2,3 miliona.
U međuvremenu, Vajnstin se priprema za treće suđenje u Njujorku, ovaj put zbog navodnog trećestepenog silovanja iz 2013. godine. Već je osuđen zbog se*sualnog napada u istom gradu, oslobođen druge optužbe, a u Los Anđelesu mu je za drugo krivično djelo izrečena kazna od 16 godina zatvora, na koju se još uvek žali. Sve optužbe negira.
Kompanije "NETworks Presentations" i "National Artists Management Company", koje su na meti tužbe, zasad ćute.
"Finding Neverland" je pozorišna adaptacija istoimenog filma producentske kuće "Weinstein Company" o autoru Petra Pana, u kom su glumili Džoni Dep i Kejt Vinslet. Mjuzikl se na Brodveju igrao 17 meseci, a zatim otišao na nacionalnu turneju.
Napao Umu Turman
Holivudska glumica Una Turman priznala je jednom prilikom da je sa samo 16 godina bila napastvovana od strane 20 godina starijeg kolege, a kanije je otkrila da je riječ o producentu Harviju Vajnstinu.
(Kurir/ Mondo)