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Putin nakon izbora: "Redovi na biralištima pokazuju da se Rusija ne može zastrašiti"

Putin nakon izbora: "Redovi na biralištima pokazuju da se Rusija ne može zastrašiti"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Vladimir Putin izjavio je da rekordna izlaznost na izborima za Državnu dumu pokazuje očekivanja građana i poručio da će ciljevi vlasti biti ostvareni.

Putin nakon izbora: "Rusija se ne može zastrašiti" Izvor: Mikhail Metzel / Zuma Press / Profimedia

Rekordna izlaznost na izborima za Državnu dumu pokazuje da ruski građani podržavaju inicijative vlasti usmjerene na jačanje zemlje, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

On je rekao da aktivno učešće Rusa na izborima govori o njihovim očekivanjima da će biti ostvareni svi ciljevi usmjereni na jačanje Rusije.

"Moramo učiniti sve kako bismo opravdali povjerenje Rusa, koje su oni ukazali i ruskoj Vladi i cjelokupnom rukovodstvu zemlje", dodao je Putin.

Predsjednik ruske Centralne izborne komisije Ela Pamfilova saopštila je u ponedjeljak da je izlaznost na izborima za Državnu dumu premašila 59 odsto.

"Dobro je poznato da su pokušali da se umiješaju i poremete izbore, što dokazuju stalni pokušaji neprijatelja da probije protivvazdušnu odbranu Moskve i drugih regija. Ali redovi na biralištima ukazuju na to da se Rusija ne može zastrašiti", rekao je Putin tokom video sastanka sa članovima Vlade Rusije.

Prema njegovim riječima, jačanje odbrambene sposobnosti države nije moguće bez efikasne monetarne politike.

On je ponovio da će svi ciljevi postavljeni u okviru specijalne vojne operacije biti postignuti.

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Vladimir Putin Rusija izbori

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