Brže do potvrda i uvjerenja: Osnovni sud u Banjaluci pokrenuo projekat "24 sata", sve gotovo za jedan dan

Građani Banjaluke od sada će sudska uvjerenja, potvrde i apostil pečate dobijati u roku od 24 časa od podnošenja zahtjeva, zahvaljujući novom pilot-projektu "24 sata" koji je danas predstavljen u Osnovnom sudu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Novi sistem, čiji je glavni zadatak maksimalno skraćenje administrativnih procedura, zajednički realizuju Ministarstvo pravde Republike Srpske i najveći sud u Srpskoj. Ministar pravde Goran Selak istakao je da je stavljanje pravosudne uprave u potpunu službu građana jedan od ključnih prioriteta njegovog resora.

"Naš cilj sa projektom '24 sata' je jednostavan i jasan – manje čekanja, brža usluga i efikasnija javna uprava. Svjesni smo koliko građanima znači vrijeme i želimo da eliminišemo nepotrebne birokratske zastoje. Ovim projektom pokazujemo da pravosudne institucije mogu biti brze, dostupne i efikasne", izjavio je Selak.

Resorno ministarstvo će aktivno pratiti rezultate ovog pilot-projekta u Banjaluci, uz plan da se novi sistem rada proširi i na ostale gradove.

"Ukoliko se ovaj model pokaže uspješnim u Osnovnom sudu u Banjaluci, a duboko vjerujem da hoće, isti princip rada primijenićemo i u svim drugim sudovima širom Republike Srpske. Građani u svakoj našoj lokalnoj zajednici zaslužuju jednako brzu i kvalitetnu uslugu", naglasio je ministar Selak.

Predsjednica Osnovnog suda Biljana Radulović izrazila je zadovoljstvo što je upravo ova institucija izabrana za početak realizacije, istaknuvši da je kolektiv spreman da ispuni nove standarde efikasnosti.

"Osnovni sud u Banjaluci na godišnjem nivou obradi veliki broj zahtjeva građana za različite vrste potvrda i uvjerenja koja su im neophodna u svakodnevnom životu, poslovanju ili rješavanju pravnih pitanja. Naši kapaciteti su reorganizovani tako da građani više neće morati danima čekati na dokumente, već će ih dobijati u roku od jednog dana", pojasnila je Radulovićeva.

Projekat "24 sata" prvi je korak u dugoročnom procesu digitalizacije i optimizacije pravosuđa u Republici Srpskoj, sa ciljem uspostavljanja modernijih, transparentnijih institucija koje su u potpunosti prilagođene svakodnevnim potrebama građana.