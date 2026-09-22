Najavljen 9. festival "Jesenja sonata": Četiri dana umjetničke muzike u Banskom dvoru

Deveto izdanje internacionalnog muzičkog festivala "Jesenja sonata" održaće se od 12. do 15. oktobra u Banjaluci, najavljeno je danas u Banskom dvoru gdje su predstavljeni zvanični program i detalji manifestacije.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kulturni centar Banski dvor i ove godine u grad na Vrbasu dovodi istaknute umjetnike iz svijeta klasične muzike, obećavajući publici do sada najkvalitetniji i najbogatiji program.

Direktor Banskog dvora Mladen Matović naglasio je da je ovaj festival, koji je pokrenut sada već davne 2018. godine, nastao iz želje da ova ustanova napravi dodatni iskorak na festivalskom planu. Kako je istaknuto na pres konferenciji, uspjeli su u namjeri da izgrade prepoznatljivu poziciju ne samo u regionu, već i na međunarodnom nivou.

"Napravili smo festival koji je snažno odjeknuo i dobio zaista veoma pozitivne recenzije stručne muzičke kritike, ali, ono što je najvažnije, dobio je veliku podršku publike, čime je dokazano da Banjaluka i te kako ima publiku koja voli i cijeni umjetničku muziku", istakao je Matović.

Program po danima

Tokom četiri festivalska dana, ljubitelji muzike imaće priliku da uživaju u nastupima istaknutih virtuoza sa različitih krajeva svijeta, a svi koncerti počinju u 20:00 časova u Koncertnoj dvorani Banskog dvora. Čast da u ponedjeljak, 12. oktobra, otvori ovogodišnju "Jesenju sonatu" pripala je jednom od najpoznatijih svjetskih ansambala ove vrste – gudačkom oktetu "Roktet" (ROCTET) iz Amsterdama(Holandija), koji ima veliku međunarodnu reputaciju i prvi put se predstavlja publici u Bosni i Hercegovini.

Drugog dana festivala, u utorak, nastupiće svjetski priznata pijanistkinja Elena Tarasova iz Rusije, laureatkinja najznačajnijih međunarodnih takmičenja i profesorica na moskovskom Konzervatorijumu "Petar Iljič Čajkovski".

Srijeda i treće festivalsko veče rezervisani su za muzičku poslasticu – nastup jedne od najistaknutijih violinistkinja današnjice, Fumike Mohri iz Japana, kojoj će se na sceni pridružiti izuzetni iransko-njemački pijanista Araš Rokni.

Festivalska završnica u četvrtak povjerena je međunarodnom kamernom ansamblu mlađe generacije, klavirskom kvartetu "Con Fringo". Ovaj sastav, koji čine muzičari iz Njemačke, Srbije i Južne Koreje, izvešće djela iz standardne literature, kao i nove kompozicije pisane za klavirski kvartet.

Kultura dostupna svima

Vodeći se prinicipom dostupnosti kulture svakom građaninu, nezavisno od socijalnog statusa, organizatori su obezbijedili pristupačnu cijenu festivalskih ulaznica. Matović je poručio da je obaveza javne ustanove kulture da obezbijedi dostupnost svakom građaninu bez obzira na njegov geografski položaj, fizičke mogućnosti i socijalni status, zbog čega se Banski dvor trudi da obezbijedi pristupačne cijene.

Cijena karte iznosi 10 konvertibilnih maraka za svako koncertno veče. Ulaznice su u prodaji od utorka, 22. septembra, i mogu se kupiti na biletarnici Banskog dvora svakim radnim danom u periodu od 12 do 18 časova.

Održavanje 9. Internacionalnog muzičkog festivala "Jesenja sonata" podržali su Grad Banjaluka, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, dok je generalni pokrovitelj manifestacije Kabinet predsjednika Republike Srpske.