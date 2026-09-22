Mnogi ne znaju kako se koriste pregrade veš-mašine: Jedna za prašak, druga za omekšivač, a čemu služi treća?

U fioci veš-mašine nalaze se tri pregrade, koje mnogi često ne koriste pravilno.

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Pitanje zašto postoje tri pregrade u jednoj fioci veš-mašine se ne postavlja često, jer mnogi u ove pregrade "napamet" sipaju deterdžent i omekšivač tamo gdje im to djeluje najlogičnije, i to često po navici i bez većeg promišljanja koja je zapravo njihova namjena.

Kako su sve tri pregrade različito označene, tako se i njihova funkcija razlikuje, što je važno da znate jer se pravilnim korišćenjem, osim dobro opranog veša, sprečava i nakupljanje ostataka sredstava u fioci.

Prva služi za pretpranje

Pregrada u fioci označena rimskim brojem I namijenjena je za proces pretpranja. Takođe, ona je namijenjena za sipanje deterdženta za pranje.

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S obzirom da mnogi uglavnom ne koriste mogućnost pretpranja, osim ako veš nije naročito prljav, treba da znate da ovu pregradu onda nije potrebno da punite sredstvom pred svako uključivanje veš-mašine.

Druga pregrada je ključna

U drugoj pregradi, obilježenoj rimskim brojem II, zapravo je glavna pregrada koja se najčešće i koristi, jer je namijenjena za glavno pranje veša.

Kao i u prethodno pomenutu pregradu, i u ovu je potrebno da sipate tečni deterdžent ili prašak, zavisno od toga koji model mašine za veš koristite, ali i koje sredstvo preferirate.

Gdje je oznaka "cvijet", tu ne sipajte deterdžent

Treća i ujedno posljednja pregrada uglavnom ima nacrtan cvijet kao svoju oznaku, i jedina je u koju ne treba da sipate ni deterdžent ni prašak, već omekšivač.

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Posebno je važno i da znate da omekšivač ne treba da sipate preko obilježene maksimalne granice. Iako mnogi vjeruju da više omekšivača u pregradi znači i mekši i mirisniji veš, to je mit. Sipanje sredstva iznad granice može da dovede samo do nepravilnog povlačenja sredstva tokom pranja veša, što može da dovede i do potencijalnih kvarova mašine za veš.

I fioka zahtjeva pranje

S obzirom da smo svi svjedoci da se u fioci veš-mašine vremenom nakupljaju ostaci sredstava za pranje veša, važno je da prisustvo ovih naslaga ne ignorišete vječno.

S vremena na vrijeme, treba da izvadite fioku iz veš-mašine, properete je mlakom vodom i mekšom četkom pokušate da očistite teže dostupne ćoškove gdje se sredstvo "uvuklo". Nakon toga, prebrišite i prostor u koji vraćate fioku, a kada se i fioka i mjesto za nju osuše, vratite je na njeno mjesto.

Na ovaj način, izbjegavate nepotrebno stvaranje neprijatnih mirisa, pa čak i buđi, koji mogu da se stvore u kombinaciji sa vlagom.

(Mondo)