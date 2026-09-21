Zaboravite na kačkete i šešire: Ova retro kapa vraća se u modu i biće hit za jesen 2026

Flat cap kapa vraća se u modu i postaje zanimljiv detalj za jesen. Saznajte kako da je nosite uz farmerke, mantile i elegantne kombinacije.

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Neki modni dodaci vraćaju se gotovo neprimjetno, a onda odjednom počnu da se pojavljuju svuda. Upravo to se dešava sa modelom flat cap, prepoznatljivom kapom ravnog kroja i kratkog šilta, koja je dugo bila povezana sa klasičnim britanskim stilom. Ove sezone dobija savremenije izdanje i postaje jedan od zanimljivijih detalja za jesenje kombinacije.

Za razliku od klasičnih kapa koje prvenstveno imaju praktičnu funkciju, flat cap može da bude pravi stilski akcenat. Dovoljno je dodati je jednostavnom mantilu, džinsu ili sakou i cijela kombinacija dobija drugačiji karakter. Upravo zbog toga zanimljiva je onima koji žele da osvježe garderober bez velikih promjena i kupovine brojnih novih komada.

Flat cap dobija novo modno izdanje

Iako je njen oblik prepoznatljiv decenijama, način na koji se flat cap danas nosi prilično se razlikuje od tradicionalnih kombinacija. Umjesto da bude dio strogo klasičnog izgleda, sada se uklapa sa komadima koje već imamo u svakodnevnom garderoberu.

Mantil, ravne farmerke i jednostavne čizme mogu biti sasvim dovoljni za moderan jesenji autfit. U ovoj kombinaciji kapa daje dozu retro karaktera, ali ne mora da učini cjelokupan izgled staromodnim. Naprotiv, savremeni krojevi i jednostavna paleta boja čine da ovaj detalj izgleda promišljeno, ali nenametljivo.

Posebno dobro izgledaju modeli u nijansama braon, sive, crne i bež boje. Oni se lako kombinuju sa ostatkom garderobe i mogu da se nose iz sezone u sezonu.

Kako nositi flat cap uz svakodnevne kombinacije?

Jedan od najjednostavnijih načina jeste kombinacija sa dobrim džinsom. Ravne ili blago šire farmerke, bijela majica, kožna jakna i flat cap dovoljni su za urbani izgled koji ne djeluje previše stilizovano.

Ako više volite elegantniju garderobu, probajte je uz pantalone širokih nogavica, košulju i sako. U ovom slučaju najbolje je izabrati jednostavan model kape bez previše detalja. Tako će povezati kombinaciju, a neće preuzeti glavnu ulogu.

Flat cap odlično funkcioniše i uz vuneni ili kožni mantil, piše Ljepota&Zdravlje. Braon kapa može se povezati sa cipelama ili torbom u sličnoj nijansi, dok crna verzija može da bude diskretniji izbor uz gotovo svaki kaput.

Karirani modeli za ljubiteljke retro estetike

Ako želite da ovaj trend bude primjetniji, zanimljivi su modeli sa kariranim dezenom. Oni podsjećaju na tradicionalnu verziju flat cap kape, ali se mogu kombinovati sa sasvim savremenim komadima.

Karirani model posebno lijepo izgleda uz jednobojni mantil, džins ili pantalone jednostavnog kroja. Važno je samo da ostatak kombinacije ostane dovoljno miran kako bi kapa dobila prostor da bude centralni detalj.

Za one koje ne vole upadljive modne dodatke, jednobojna flat cap biće mnogo lakši način da isprobaju ovaj trend.

Modni detalj koji mijenja izgled cijele kombinacije

Možda upravo ovdje leži razlog zbog kog je ovaj trend toliko zanimljiv. Flat cap nije dodatak koji će se automatski dopasti svima, ali upravo zbog toga može da unese nešto drugačije u uobičajene jesenje kombinacije.

Ne morate mijenjati cijeli stil da biste je nosili. Dovoljno je da je posmatrate kao još jedan način da klasičnim komadima date drugačiji izgled. Uz jednostavan mantil, farmerke, džemper ili kožnu jaknu može izgledati savremeno i veoma nosivo.

Moda se često vraća komadima iz prošlosti, ali ih svaki put prilagođava novom vremenu. Flat cap je dobar primjer takvog povratka - poznata silueta dobija novu priliku kroz kombinacije koje su opuštenije, jednostavnije i mnogo bliže savremenom načinu oblačenja.