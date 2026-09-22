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Više od 100 izdavača na jednom mjestu: Otvoren 31. Međunarodni sajam knjige "Banjaluka 2026" (FOTO)

Više od 100 izdavača na jednom mjestu: Otvoren 31. Međunarodni sajam knjige "Banjaluka 2026" (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U Banjaluci je večeras otvoren 31. Međunarodni sajam knjige "Banjaluka 2026" u organizaciji "Glasa Srpske", na kojem će izdanja predstaviti više od 100 vodećih izdavačkih kuća i kulturnih institucija iz Republike Srpske, Srbije i regiona.

Počeo Sajam knjige u Banjaluci Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Sajam je otvorio predsjednik Matice srpske Dragan Stanić koji je istakao da treba njegovati jedinstvo srpske kulture s obje strane Drine jer smo jedan narod.

Prisutnima su se obratili ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović i ministar kulture Srbije Nikola Selaković.

Na otvaranju su bili ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, generalni konzul Srbije u Banjaluci Miloš Vujić i drugi gosti.

Ovogodišnji sajam biće u znaku velikih i važnih jubileja srpske kulture, i to 200 godina od osnivanja Matice srpske, najstarije književne, kulturne i naučne institucije koja već dva vijeka čuva i trajno spaja srpski narod kroz pisanu riječ, kao i 150 godina od rođenja Borisava Bore Stankovića i Milana Rakića, velikana koji su obilježili srpsku književnost.

Sajam će biti otvoren do ponedjeljka, 28. septembra. 

(Srna)

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Tagovi

Banjaluka sajam knjige

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