Od Živojina Mišića do Naruta: Sajam knjige u Banjaluci - gužve, povoljne cijene i raznovrsna ponuda (FOTO/VIDEO)

Gužve pred štandovima, užurbana razmjena novca i knjiga, radoznali pogledi najmlađih i starijih posjetilaca, tako je izgledao četvrti dan jubilarnog 30. Međunarodnog sajma knjige u Banjaluci, koji se održava od 16. do 22. septembra.

Sajam je u punom jeku, a krcata hala je dokaz da interesovanje za pisanu riječ ne jenjava.

Ponuda je šarolika - najviše se kupuju djela savremenih popularnih pisaca i klasici, dok stripovi i mange privlače posebnu pažnju djece i tinejdžera.

Izdavači kažu da su zadovoljni posjetom, jer publika prepoznaje vrijednost knjige, a cijene su, kako kažu, "sajamske", povoljnije nego u knjižarama.

Među izlagačima koji su se prvi put predstavili banjalučkoj publici je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz Podgorice. Radule Novović naglasio je da im je dolazak na Sajam značajan i da žele da postanu tradicionalni učesnici.

"Prvi put se predstavljamo u Banjaluci i nosimo lijepe utiske. Naša primarna djelatnost je izdavaštvo udžbenika, ali publici donosimo i posebne biblioteke sa vanudžbeničkom literaturom, poput ‘Zubljaka’ za najmlađe i ‘Savremenika’ sa djelima crnogorskih autora. Publika je pokazala veliko interesovanje i to nas raduje", rekao je Novović u razgovoru za MONDO.

Na štandu beogradske Lagune, očekivano, vlada velika gužva. Kristina Stepanović, koja je prvi put u Banjaluci, ističe da je posjeta premašila očekivanja i da su posebno zadovoljni interesovanjem za domaće autore.

"Oduševljena sam posjećenošću. Posebno nas raduje što se mnogo traže domaći pisci. Nismo očekivali toliku potražnju za Ukusom straha Zorana Petrovića, a Fredrik Bakman je, naravno, nezaobilazan. Njegov roman 'Slika s morem' je apsolutni hit sajma. Cijene smo prilagodili sajmu i kupci to prepoznaju“, rekla je Stepanovićeva za MONDO.

Jedan od najposjećenijih štandova je beogradski Darkwood, koji se prvi put predstavio u Banjaluci. Njihova izdanja manga stripova i albuma izazvala su veliko interesovanje tinejdžera i najmlađih.

„Prvi put smo ovdje i oduševljeni smo. Najtraženiji su nam Ubica demona brojevi 14 i 15, koje smo izdali samo nekoliko dana prije sajma. Najmlađi su posebno oduševljeni što kod nas mogu da pronađu i One Piece i Naruto. A tu su i naši najpopularniji serijali – Modesty Blaise deveti broj, kao i Konan Varvarin – Nitkovi u kući. Publika nas je odlično prihvatila, a cijene smo spustili na promotivne – većina mangi je šest KM, a albumi su po posebnim sajamskim cijenama, kao da su tek izašli iz štampe“, rekla je Jovana Nikolić za MONDO.

Da je ovogodišnji sajam uspješniji nego prošlogodišnji, potvrđuje i Blagoje Despotović ispred izdavaštva Talija iz Niša.

„Bolje je reklamiran i posjećen, sve djeluje punije i sadržajnije. Prezadovoljni smo, jer kod nas najviše traže naslove o vojskovođama poput Petra Bojovića i Živojina Mišića. Posebno je lijepo što nam na štand dolaze i mlađi i stariji čitaoci“, rekao je Despotović za MONDO.

Četvrti dan sajma pokazao je da jubilarna manifestacija opravdava svoje ime, a knjiga je ponovo okupila sve generacije. Pred banjalučkom publikom je još nekoliko dana da pronađe omiljena štiva i osjeti atmosferu pravog praznika pisane riječi.

