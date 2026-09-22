Zašto automobili imaju plastični poklopac preko motora? Odgovor nije samo estetika

Zašto moderni automobili imaju plastične poklopce motora? Svrha poklopca motora zavisi od samog motora i načina na koji je poklopac dizajniran.

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Ako otvorite haubu bilo kog novijeg automobila, videćete veliki komad plastike koji prekriva motor - zašto? Odgovor je zanimljiviji nego što se na prvi pogled čini.

Na prvi pogled djeluje kao automobilski ukras. Na kraju krajeva, motori su decenijama stajali potpuno izloženi. Zašto onda modernim automobilima odjednom treba plastični poklopac, osim da bi prostor oko motora izgledao urednije?

Moderni motori mogu biti iznenađujuće bučni. Direktno ubrizgavanje goriva, pumpe za gorivo visokog pritiska, turbopunjači, komponente razvodnog mehanizma i ventili – sve to stvara mehaničke zvuke koji iz motornog prostora mogu doprijeti do putničke kabine, piše Motor1.

Poklopac motora može pomoći u apsorpciji ili odbijanju dijela te buke, naročito kada sa donje strane ima sloj pjene ili drugog akustičnog materijala. Kompanija BASF posebno opisuje materijale za poklopce motora kao rešenja za apsorpciju buke u motornom prostoru i smanjenje vibracija. To je jedan od razloga zašto neki proizvođači ove dijelove nazivaju akustičkim poklopcima, a ne samo poklopcima motora.

Ovaj efekat može biti posebno primetan kod dizel motora i nekih benzinskih motora sa direktnim ubrizgavanjem, gdje buka brizgaljki i ventila može biti prilično izražena. Tiši motor ne znači nužno da je sam motor mehanički drugačiji – to jednostavno može značiti da ga manje čujete.

Način da se motorni prostor održi pod kontrolom

Današnji motorni prostori su prepuni. Kablovski snopovi, senzori, crijeva, komponente paljenja, dijelovi sistema za gorivo, usisne cijevi i brojni drugi dijelovi zbijeni su u relativno male prostore.

Oblikovani poklopac može zaštititi neke od tih komponenata od prljavštine, prašine i slučajnog kontakta, dok inženjerima pruža još jedan način da organizuju kablove i crijeva.

Neki poklopci takođe igraju ulogu u upravljanju toplotom. U zavisnosti od dizajna, mogu pružiti toplotnu izolaciju, uticati na protok vazduha ili pomoći u odvođenju toplote dalje od posebno osjetljivih komponenata.

To ne znači da je svaki plastični poklopac toplotni štit. Komponente izložene ekstremnim temperaturama, kao što su turbopunjači i izduvni sistem, obično zahtevaju namjenske toplotne štitove. Najvažnije je to što je toplotna funkcija poklopca motora specifična za svako vozilo, a ne univerzalna osobina.

Ne radi svaki poklopac motora istu stvar

Ovde odgovor postaje zanimljiv, jer tačna svrha poklopca motora zavisi od samog motora i načina na koji je poklopac dizajniran:

Akustički poklopci mogu koristiti penu ili specijalizovane materijale za smanjenje mehaničke buke

Dekorativni poklopci prvenstveno poboljšavaju izgled motornog prostora i mogu pružiti ograničenu zaštitu

Funkcionalni poklopci mogu sadržati vođice za kablove, vazdušne kanale, izolaciju ili druge komponente

Poklopci za upravljanje toplotom mogu pomoći u kontroli kretanja toplote unutar motornog prostora

Specijalizovani dizajn mogu spojiti nekoliko ovih uloga u jednu oblikovanu komponentu

Skidanje poklopca sa jednog automobila može imati vrlo malo praktičnog uticaja, dok njegovo uklanjanje sa drugog može primetno povećati buku motora ili uticati na način na koji su određene komponente zaštićene ili postavljene. Ukratko - ne postoji univerzalno pravilo prema kojem je svaki plastični poklopac motora neophodan, ali ni pravilo da je svaki od njih potpuno beskoristan.

(MONDO)