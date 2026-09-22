Mnogi ne znaju šta ne smije u veš-mašinu: Ovih 5 stvari bubanj će uništiti, a rizikujete i požar

Iako je koriste gotovo svaki dan, mnogi ne znaju koji materijali nikako nisu zahvalni i dobrodošli za pranje u veš-mašini.

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Da je veš-mašina revolucionarni izum koji svima olakšava svakodnevicu, niko ne može da ospori. Iako najlakši način jeste da svaki komad odjeće samo ubacimo u bubanj mašine i upalimo odgovarajući program za pranje, nije svemu mjesto u mašini.

Štaviše, pranje određenih predmeta može da izazove oštećenja i mašine i tkanine koja se pere, a nepravilno pranje može čak i da predstavlja potencijalni bezbjednosni rizik. Donosimo vam 5 stvari koje nikako ne bi trebalo da perete u veš-mašini.

1. Veoma osjetljive tkanine

Morgan Lalond, menadžer brenda za veš-mašine u poznatoj američkoj kompaniji, navodi da je najbolje da izbjegavate pranje odjeće i obuće napravljene od materijala kao što su prevrnuta koža (antilop), prirodna koža, guma, vinil, svila, acetat, somot, vuna i taft, kao i predmete sa perlicama ili šljokicama.

Ako niste sigurni od čega je nešto napravljeno ili da li mu je mjesto u veš-mašini, uvijek možete jednostavno da proverite etiketu na odjeći i proverite tačna upustva za pranje stvari.

2. Tkanine koje sadrže zapaljive hemikalije

Kao što ne želite da unišitite svoju odjeću, vjerujemo da takođe ne želite ni da uradite ništa što može da ošteti vašu mašinu za veš ili dovede vas i vaš dom u opasnost.

Zbog toga, važno je da znate da krpe koje su korišćene za čišćenje stvari poput motornog ulja ili razređivača boja ne treba da stavljate u veš-mašinu. Više temperature tokom procesa pranja i sušenja mogu da zapale te mrlje, što može da izazove požar.

3. Batik tkanine

Najbolje je da batik tkanine držite podalje od veš-mašine, jer mnoge od njih ne važe za postojane u pogledu boje, koje mogu da izblijede ili da "oboje" druge tkanine tokom pranja, posebno ako nisu prethodno pravilno oprane ili tretirane fiksatorom boje.

Umesto mašine za veš, savjetuje se lokalno čišćenje mrlja ili ručno pranje blagim deterdžentom namijenjenim za osjetljiv veš, uz korišćenje hladne ili mlake vode. Tom prilikom, izbjegavajte izlaganje tkanine visokim temperaturama prilikom pranja i sušenja.

4. Jastuci od memorijske pene

Prije nego što ubacite jastuke od memorijske pene u veš-mašinu, razmislite dvaput. Mehaničko djelovanje i više temperature tokom mašinskog pranja mogu trajno da deformišu i oslabe njihov originalni oblik, a mogu čak i potpuno da se raspadnu i time izazovu dodatnu štetu na samom uređaju.

Umjesto toga, savetuje se da očistite mrlje lokalno pomoću vode i blagog deterdženta, nježnim utapkavanjem. Takođe, izbjegavajte potapanje cijelog jastuka u vodu i nakon čišćenja ga ostavite da se potpuno osuši na ravnoj površini.

5. Tepisi i staze

Osim ako nije riječ o tepihu koji je izričito namijenjen za mašinsko pranje, stručnjaci savjetuju da većinu tepiha držite podalje od veš-mašine. Održavanje tepiha zavisi od različitih faktora, uključujući tu i njihovu veličinu, materijal i uputstva sa etikete.

Pamuk i neka sintetička vlakna od kojih se tepisi prave obično uopšte ne treba da se peru u mašini, dok su materijali kao što su vuna, svila, juta ili čupavi tepisi uglavnom vrlo nezahvalni za mašinsko pranje.

(MONDO)