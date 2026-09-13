3 vrste tkanina za koje su omekšivači smrt: Šta da radite kad peškiri više ne upijaju dobro vodu?

Iako volimo meke peškire, korišćenje omekšivača tokom pranja ovih materijala nije dobra ideja.

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Možda mislite da su vam omiljene krpe i peškiri jednostavno dotrajali i zreli za zamjenu, ali pravi krivac se krije u nevidljivom filmu koji se lijepi na vlakna sa svakim pranjem.

Hemičari to objašnjavaju promjenom u sastavu omekšivača devedesetih godina prošlog vijeka – kao zamjena za stare proizvode koji su loše uticali na životnu sredinu, uvedeni su esterkvati. Oni daju tkaninama onu divnu, svilenkastu mekoću pod rukom, ali imaju i jednu lošu posljedicu.

Dijelovi njihovih molekula se “lijepe” na pamuk, pa materijali postaju vodoodbojni! A to je upravo ono što ne želimo kod predmeta čija je namjena da brzo upiju vodu.

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Proizvođači tekstila godinama upozoravaju na ovaj paradoks, a stručne organizacije naglašavaju da omekšivače, prije svega, ne treba koristiti na frotirima. Dodavanje veće količine preparata samo stvara deblji sloj i ubrzava propadanje materijala.

Upotreba omekšivača napraviće najviše štete na ovim vrstama tkanine:

Frotirni peškiri: Dizajnirani su da u sekundi upiju vlagu sa kože, ali premazana vlakna više ne uvlače tečnost, već je samo razmazuju po površini, dok se tkanina s vremenom sve više ukrućuje.

Dizajnirani su da u sekundi upiju vlagu sa kože, ali premazana vlakna više ne uvlače tečnost, već je samo razmazuju po površini, dok se tkanina s vremenom sve više ukrućuje. Tkanine od mikrofibera: Mikroskopski sitni prorezi koji služe da uvuku prašinu i vodu bivaju potpuno zagušeni, pa krpe za čišćenje propuštaju nečistoću umjesto da ih zadrže.

Mikroskopski sitni prorezi koji služe da uvuku prašinu i vodu bivaju potpuno zagušeni, pa krpe za čišćenje propuštaju nečistoću umjesto da ih zadrže. Kuhinjske krpe od čistog pamuka: Hemijski sloj koji nastaje na njima zbog upotrebe savremenih omekšivača sprečava efikasno brisanje suđa, pa čaše i tanjiri ostaju prekriveni mutnim, vlažnim tragovima.

Kako da riješite problem?

Nagomilani sloj esterkvata možete ukloniti pranjem tekstila u najtoplijoj vodi uz dodatak jedne šolje bijelog sirćeta, nakon čega slijedi redovan ciklus sa deterdžentom i pola šolje sode bikarbone.

Ako ih sušite u mašini, za prirodnu mekoću ovih materijala ubuduće koristite tri vunene loptice koje će u potpunosti zamijeniti vještačke hemikalije i skratiti vrijeme rada uređaja.

U galeriji pogledajte kako da lijepo složite peškire.