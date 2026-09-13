Tepisi više nisu samo ukras: Ovi modeli osvajaju moderne domove

Savremeni trendovi u uređenju enterijera mijenjaju izgled podova. Reljefni tepisi, uske staze i izdržljivi outdoor modeli sve su popularniji u modernim domovima.

Izvor: Africa Studio/Shutterstock

Tepisi su nekada imali gotovo isključivo praktičnu ulogu - da prekriju pod i učine prostor toplijim. U savremenim enterijerima, međutim, sve češće postaju važan dekorativni element, a izbor modela prilagođava se i stilu i načinu života.

Umjesto teških dezena i masivnih tepiha koji prekrivaju gotovo čitavu prostoriju, sve su popularniji modeli koji prostoru dodaju teksturu, slojevitost i karakter.

Reljefni tepisi donose dubinu

Potpuno ravne površine ustupaju mjesto tepisima različitih visina i izraženih tekstura.

Reljefni modeli unose dubinu u prostor, a posebno su zanimljivi oni izrađeni od prirodnih materijala poput vune ili alpake. Umjesto intenzivnih boja i upečatljivih šara, njihov efekat zasniva se na teksturi i diskretnom izgledu.

staza La Redoute

Izvor: Promo / La Redoute

Uske staze više nisu samo za hodnik

Uske staze, nekada uglavnom rezervisane za ulazne prostore i hodnike, sve češće se koriste u spavaćim sobama, kuhinjama i kupatilima.

Osim što unose dodatnu teksturu, praktične su u prostorima u kojima se mnogo hoda. Mogu biti jednostavan način da prostor sa velikim površinama pločica ili drugim tvrdim materijalima dobije topliji izgled.

outdoor tepih La Redoute

Izvor: Promo / La Redoute

Outdoor tepisi sele se u stanove

Tepisi namijenjeni spoljašnjoj upotrebi sve češće pronalaze mjesto i u unutrašnjim prostorima, posebno u kuhinjama, hodnicima i trpezarijama.

Njihova prednost je u izdržljivosti i jednostavnom održavanju. Materijali otporni na habanje i vlagu omogućavaju lakše čišćenje, zbog čega su praktičan izbor za frekventne dijelove doma.

U savremenom uređenju pod tako više nije samo neutralna površina na kojoj se nalazi namještaj. Odabirom odgovarajuće teksture, oblika i materijala, upravo tepih može postati detalj koji će odrediti karakter cijele prostorije.