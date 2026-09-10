Kako da osvježite zavjese bez skidanja i pranja: Odličan savjet iskusnih domaćica između dva velika spremanja

Kako se usisavaju zavjese da se ne pokidaju? Dva zgodna trika su besplatna a vrlo efikasna!

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Zavjese daju posebnu toplinu svakom enterijeru, ali su istovremeno i najveći sakupljači prašine, duvanskog dima i neprijatnih mirisa u kući. Iako im je s vremena na vrijeme neophodno temeljno pranje, svaka domaćica zna koliko skidanje sa karniše, pranje, peglanje i ponovno kačenje mogu da budu iscrpljujući.

Ako želite da povremeno osvježite zavjese za nekoliko minuta i to bez skidanja, treba vam samo usisivač i jedan jednostavan dodatak.

Prije svega, podesite snagu usisivača na minimum kako ne biste oštetili osjetljivu tkaninu ili je previše povukli. Polako i nježno prelazite nastavkom za usisavanje preko zavjese, krećući se uvijek odozgo nadole. Posebnu pažnju posvetite gornjem dijelu i naborima tik uz karnišu, jer se tu nakupi najviše nečistoća.

zavesa

Izvor: Shutterstock

Ukoliko primijetite da se materijal previše lijepi za cijev, poslužite se malim trikom: između cijevi i zavjese postavite stari reket za tenis ili badminton. On će poslužiti kao čvrsta prepreka koja drži tkaninu na sigurnoj udaljenosti, a

usisivaču dozvoljava da besprijekorno pokupi prašinu.

Ako kod kuće nemate reket, rješenje se krije u fioci sa starim najlon čarapama. Dovoljno je da dio najlonke navučete preko usisnog nastavka i pričvrstite ih običnom gumicom. Na taj način ćete dobiti savršen zaštitni filter koji propušta vazduh i kupi prašinu, a ne kida tanke i osjetljive niti.

Usisavanje zavjesa se naročito preporučuje za prozirne bijele zavjese koje mogu lako da posive ako ih prečesto perete, ali i ako odlažete pranje predugo. Naravno, površinsko usisavanje ne može u potpunosti da zamijeni klasično pranje kada tkanina upije uporne mirise ili se pojave fleke, ali vam zato štedi vrijeme i produžava svježinu između dva velika spremanja kuće.

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