Da li zavjese moraju da dodiruju pod? Dizajneri enterijera otkrivaju zlatna pravila za uzimanje prave mjere

Zaboravite na kratke zavjese koje izgledaju kao da su se „skupile u pranju“: Pravilna dužina i visina kačenja ključne su za vizuelno podizanje plafona i luksuzan izgled prostora.

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U dnevnoj i trpezarijskoj zoni zavjese i draperije uvijek moraju da idu do samog poda, jer se kratke zavjese smatraju kardinalnom greškom koja narušava proporcije sobe.

uvijek moraju da idu do samog poda, jer se kratke zavjese smatraju kardinalnom greškom koja narušava proporcije sobe. Kačenjem karniše visoko iznad okvira prozora (što bliže plafonu) i širenjem van širine prozora, prostorija vizuelno dobija na visini, a prozor izgleda znatno veći.

(što bliže plafonu) i širenjem van širine prozora, prostorija vizuelno dobija na visini, a prozor izgleda znatno veći. Ako u istoj prostoriji imate više prozora ili specifičan salonski prozor u polukrugu (erker), sve karniše moraju biti montirane na istoj visini, sa istom vrstom tkanine, kako bi se stvorio skladan vizuelni tok.

Kada uđemo u neki stan koji potpisuju profesionalni dizajneri, često imamo osjećaj da sve izgleda nevjerovatno skockano, prostrano i skupo, iako ne možemo odmah da odgonetnemo tačan razlog. Tajna je najčešće u proporcijama, a prije svega u načinu na koji su okačene zavjese i draperije.

U skoro svakom salonu ili dnevnoj sobi, zavjese bi morale da idu do samog poda. Ova dužina kreira čistu, vertikalnu liniju koja izdužuje zidove, čini da plafoni djeluju znatno viši i daje prostoru završen, promišljen izgled. Kratke zavjese u dnevnim sobama i trpezarijama skoro uvijek izgledaju kao slučajna greška – osim ako ne postoji opravdan, funkcionalan razlog (poput radijatora ili ugrađenog namještaja direktno ispod prozora) zbog kojeg moraju biti kraće.

Tri dizajnerske dužine: Koju izabrati?

Kada definišete dužinu draperija, dizajneri enterijera se uglavnom drže tri provjerena stila:

Blago lebdenje (Najpraktičniji izbor): Porub zavjese se nalazi na oko 1 do 2" cm" iznad poda. Ovo je najčešća preporuka jer zavjese izgledaju izuzetno precizno i skrojeno po mjeri, a istovremeno se izbjegava skupljanje prašine i prljanje donje ivice tokom čišćenja.

Porub zavjese se nalazi na oko 1 do 2" cm" iznad poda. Ovo je najčešća preporuka jer zavjese izgledaju izuzetno precizno i skrojeno po mjeri, a istovremeno se izbjegava skupljanje prašine i prljanje donje ivice tokom čišćenja. Dodir poda (Klasičan izgled): Porub zavjese tek lagano, milimetarski dodiruje pod. Ovo donosi tradicionalniju, elegantnu estetiku i savršeno izgleda u salonskim stanovima.

Porub zavjese tek lagano, milimetarski dodiruje pod. Ovo donosi tradicionalniju, elegantnu estetiku i savršeno izgleda u salonskim stanovima. Bogato nabiranje (Dramatičan stil): Zavjesa je duža za 5 do 15" cm" , pa se višak materijala raskošno gomila na podu. Ovo je namjerna, dramatična odluka koja najbolje funkcioniše u veoma formalnim, prostranim i klasičnim prostorima, ali zahtijeva i najviše održavanja.

Šta raditi sa specifičnim prozorima u polukrugu (erkerima)?

Salonski prozori koji izlaze van ravni zida (bay window ili erker) izgledaju fantastično sa dugim draperijama, ali zahtijevaju pažljivo planiranje karniša kako prostor ne bi djelovao pretrpano.

U galeriji pogledajte kako je sređena mala soba sa uzanim prozorom.

Imate dvije opcije: možete koristiti savitljivu karnišu koja prati ugao samog prozora, ili svaki segment prozora tretirati pojedinačno sa zasebnim, kraćim karnišama. Najvažniji detalj je da ostavite dovoljno prostora sa strana, tako da se draperije, kada su otvorene, skupe na zidu van stakla – na taj način ćete sačuvati maksimalnu količinu prirodne svjetlosti.

zavese

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Takođe, ako u istoj prostoriji (ili u vidnom polju) imate i standardne prozore i erker, dosljednost je zakon. To znači da sve karniše moraju biti montirane na identičnoj visini, zavjese moraju imati istu dužinu i stil nabiranja na vrhu, i naravno, moraju biti sašivene od iste ili vizuelno usklađene tkanine.

Najčešće greške koje vizuelno smanjuju prostor

Kada zavjese izgledaju loše, problem je rijetko u samom materijalu – gotovo uvijek je riječ o pogrešnim proporcijama. Dvije najčešće greške koje vizuelno „skraćuju“ prostoriju su:

Nisko postavljena karniša: Montiranje karniše tik iznad gornje ivice prozora vizuelno spušta plafon. Umjesto toga, karnišu uvijek montirajte znatno više – idealno je na polovini razmaka između prozora i plafona, ili čak tik uz sam plafon (odnosno gipsanu lajsnu).

Montiranje karniše tik iznad gornje ivice prozora vizuelno spušta plafon. Umjesto toga, karnišu uvijek montirajte znatno više – idealno je na polovini razmaka između prozora i plafona, ili čak tik uz sam plafon (odnosno gipsanu lajsnu). Preuska karniša: Ako je karniša tačne širine prozora, kada otvorite draperije, one će zakloniti staklo i blokirati svjetlost. Karniša bi trebalo da bude šira od prozora za 15 do 30 cm sa obe strane. Tako će skupljene draperije stajati na zidu, prozor će izgledati širi, a soba znatno svjetlija.

(Lepa i srećna/Mondo)