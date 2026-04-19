Zaboravite klasične zavjese: Ovo su najveći trendovi za prozore u 2026. i praktičniji su nego što mislite

Zaboravite klasične zavjese – otkrijte moderne trendove za 2026. koji donose više svjetlosti, prostora i pametna rješenja za svaki dom.

Trendovi za 2026. napuštaju klasične, teške zavjese i okreću se svjetlosti i minimalizmu.

U fokusu su rimske i rolo-zavjese, kao i prirodni materijali i jednostavne forme.

Najmoderniji pristup podrazumijeva potpuno uklanjanje zavjesa i uvođenje pametnih rješenja.

Prozor spavaće sobe prekriven naborima debelog baršuna, ukrasne zavjese u kuhinji i svjetlucavi til su mnogima poznat prizor. Ali, u 2026. godini, profesionalci napuštaju ovaj pristup. Glomazne zavjese ne samo da skupljaju i do nekoliko kilograma prašine godišnje, već i vizuelno smanjuju prostor. Novi trend su lagana, čista i tehnološki napredna rješenja, gdje svjetlost igra ključnu ulogu.

Moderni pristup uređenja doma kad je riječ o prozorima zasniva se na tome da oni postanu centralna tačka enterijera, umjesto da budu skriveni. Umjesto glomaznih konstrukcija koje zauzimaju prostor, stručnjaci predlažu prirodne tkanine, čiste linije i pametne sisteme umjesto klasičnih zavjesa na kakve smo navikli prethodnih decenija.

Rimske zavjese

Ova opcija ostaje u trendu zahvaljujući ravnoteži mekoće i stroge geometrije. Zbog ovakvih zavjesa zid izgleda širi, plafoni viši, a svjetlost se efikasnije blokira. Prirodni lan ili pamuk su najbolji izbor. Ove tkanine su prozračne, ugodne na dodir i stvaraju umirujuću atmosferu.

Prednosti rimskih zavjesa:

Postavljanje ovih zavjesa je jednostavno , posebno klasičnih verzija koje se pričvršćuju na standardnu šipku za zavjese.

, posebno klasičnih verzija koje se pričvršćuju na standardnu šipku za zavjese. Rimske zavjese dostupne su u raznim tkaninama, teksturama i bojama, pa se lako uklapaju u bilo koji stil enterijera.

Rolo-zavjese

Kompaktne rolo-zavjese postale su hit za spavaće sobe i kuhinje. Montiraju se direktno na okvir, zauzimaju malo prostora i dolaze u dva stila: tamne za potpuni mrak i prozirne za meku difuziju svj etlosti. Posebno su popularni sistemi dan-noć (zebra), koji imaju pune i prozirne pruge, što vam omogućava da promijenite nivo svjetlosti jednim pokretom.

Prednosti rolo-zavjesa:

Većina rolo-zavjesa je jednostavna za održavanje i dugo izgleda uredno.

i dugo izgleda uredno. Rolo-zavjese se mogu montirati na okvir prozora ili na zid , nudeći fleksibilnost u uređenju enterijera.

, nudeći fleksibilnost u uređenju enterijera. Za porodice s malom djecom, dostupni su modeli sa sigurnosnim sistemom bez visećih kablova, što je važno za bezbjednost u domu.

Prozori bez zavjesa

Najsmeliji trend je potpuno odbacivanje tekstila. Ovo je opcija za one koji su spremni da prihvate modernu tehnologiju. Umjesto tkanina, koristi se matirano staklo, dekorativne folije ili elektrohromatsko staklo (koje postaje matirano pritiskom na dugme), kao i živi paravani od biljaka.

Takođe, pametni sistemi za zamračivanje prozora, kojima se upravlja daljinskim upravljačem ili pametnim telefonom, dobijaju na popularnosti, piše Žena.

