Jednostavan trik koji može potpuno promijeniti izgled dnevne sobe bez renoviranja

Ako dnevna soba djeluje zastarjelo, nije neophodno krečenje niti skupo renoviranje. Stručnjaci za uređenje enterijera savjetuju da promjena zavjesa i roletni može osvježiti prostor, unijeti više svjetlosti i stvoriti utisak veće i modernije prostorije.

Izvor: Mikolaj Niemczewski/Shutterstock

Promjena zavjesa i roletni može potpuno osvježiti dnevnu sobu bez krečenja.

Neutralne boje i lagani materijali daju prostoru moderan izgled.

Pravilno postavljena karniša vizuelno povećava prozore i podiže plafon.

Mnogi trendovi u uređenju dnevnih soba polako odlaze u zaborav. Ako vaš dom djeluje pomalo zastarjelo, ne morate odmah da planirate renoviranje ili krečenje kako biste osvježili prostor. Zapravo, postoji mnogo jednostavnije rješenje – promijenite zavjese i roletne.

Krečenje zahtijeva vrijeme, novac i dodatni trud, dok novi prozorski dekor može potpuno promijeniti utisak koji ostavlja dnevna soba. Ako još uvijek imate teške, tamne zavjese ili dotrajale venecijanere, vrijeme je za osvježenje. Umjesto masivnih draperija koje podsjećaju na bioskopske zavjese, birajte lagane i prozračne materijale.

Takođe, klasične venecijanere možete zamijeniti bambus roletnama ili rimskim zavjesama koje prostoru daju toplinu i moderan izgled.

Kako odabrati zavjese koje neće brzo izaći iz mode?

Nakon što odaberete odgovarajuće zavjese, važno je da ih pravilno postavite.

Karnišu ne treba montirati tik iznad prozora. Mnogo bolji efekat postiže se kada se postavi otprilike na polovini razmaka između vrha prozora i plafona.

Takođe, karniša treba da bude nekoliko centimetara šira od samog prozora. Na ovaj način stvara se utisak da je prozor veći nego što zaista jeste, dok plafoni djeluju viši, a prostorija prostranija.

Jedna od najčešćih grešaka jesu prekratke zavjese. Idealna dužina je ona pri kojoj tkanina blago dodiruje pod. Sve kraće od toga može ostaviti utisak nedovršenog uređenja. Prije kupovine obavezno izmjerite rastojanje od karniše do poda kako biste odabrali odgovarajuću dužinu.

Pogledajte neke od ideja zavesa za dnevnu sobu:

Vidi opis Jednostavan trik koji može potpuno promijeniti izgled dnevne sobe bez renoviranja Zavese u dnevnoj sobi Zavese u dnevnoj sobi Zavese u dnevnoj sobi Zavese u dnevnoj sobi Zavese u dnevnoj sobi Zavese u dnevnoj sobi Zavese u dnevnoj sobi Zavese u dnevnoj sobi Zavese i draperije Zavese i draperije Luksuzne zavese u stanu Moderan izbor zavesa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Aleksei Lazukov/Shutterstock Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: diczman/Shutterstock Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Gaf_Lila/Shutterstock Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Tavarius/Shutterstock Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Alhim/Shutterstock Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Shutterstock Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Foto: Shutterstock Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Foto: Shutterstock Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Shutterstock Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Shutterstock Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Shutterstock Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 19 19 / 19

Pravilno postavljanje zavjesa mijenja izgled prostorije

Nakon što odaberete odgovarajuće zavjese, važno je da ih pravilno postavite.

Karnišu ne treba montirati tik iznad prozora. Mnogo bolji efekat postiže se kada se postavi otprilike na polovini razmaka između vrha prozora i plafona.

Takođe, karniša treba da bude nekoliko centimetara šira od samog prozora. Na ovaj način stvara se utisak da je prozor veći nego što zaista jeste, dok plafoni djeluju viši, a prostorija prostranija.

Jedna od najčešćih grešaka jesu prekratke zavjese. Idealna dužina je ona pri kojoj tkanina blago dodiruje pod. Sve kraće od toga može ostaviti utisak nedovršenog uređenja. Prije kupovine obavezno izmjerite rastojanje od karniše do poda kako biste odabrali odgovarajuću dužinu.

Ako niste ljubitelji klasičnih zavese, rolo su idealno rešenje:

Kombinujte zavese i roletne za dodatnu toplinu

Ako želite da dnevnoj sobi dodate više dubine i teksture, razmislite o kombinovanju rimskih zavjesa ili roletni sa klasičnim zavjesama. Ovakvo rješenje posebno je praktično ako ste odabrali lagane i prozračne materijale.

Roletne pružaju privatnost i omogućavaju bolju kontrolu svjetlosti, dok zavjese prostoru daju toplinu i karakter, piše Hunker.

Uz pažljivo odabrane prozorske dekoracije, dnevna soba može dobiti potpuno novi izgled – bez krečenja, velikih troškova i dugotrajnih radova.

Rimske zavjese su popularne u 2026. godini, a pogledajte kako izgledaju: