Japanske kade osvajaju mala kupatila: Zauzimaju malo prostora, a pružaju pravi užitak

Da li ste više za kupanje u kadi ili brzinsko tuširanje u kabini? Ako volite i jedno i drugo, ovo je zanimljiva ideja baš za vas!

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U malim stanovima svaki centimetar prostora je važan, zbog čega se vlasnici često odlučuju za tuš-kabine i minimalistička rješenja u kupatilu. Ipak, to ne znači da treba potpuno odustati od uživanja u toploj kupki.

Jedno od zanimljivijih rješenja koje posljednjih godina privlači pažnju su japanske male kade, poznate i kao ofuro kade. Za razliku od klasičnih modela, one nisu izdužene, već su dublje i projektovane tako da se u njima sjedi uspravno.

Na taj način zauzimaju znatno manje podne površine od standardne kade, a omogućavaju da tijelo bude uronjeno u toplu vodu do grudi.

mala japanska kada

Izvor: Shutterstock

Kako izgledaju japanske kade

Klasične kade najčešće su duge između 150 i 180 centimetara, dok se kod manjih japanskih modela mogu pronaći dimenzije poput 90×90 ili 120×70 centimetara.

Njihova najveća specifičnost je dubina, koja se najčešće kreće između 60 i 80 centimetara. Zahvaljujući tome, korisnik u kadi sjedi uspravno, uz naslon koji je prilagođen takvom položaju.

Takav oblik može biti posebno praktičan u malim kupatilima, gdje nema dovoljno prostora za standardnu kadu.

mala japanska kada

Izvor: Shutterstock, lexosn

Topla kupka kao način opuštanja

Osim što štedi prostor, ovakva kada može biti zanimljiva svima koji žele da zadrže mogućnost opuštanja u toploj vodi, čak i kada nemaju veliko kupatilo.

Topla kupka može pomoći u opuštanju mišića nakon dugog dana, posebno kod ljudi koji dugo sjede ili provode mnogo vremena za računarom. Toplota može privremeno ublažiti osjećaj ukočenosti i pružiti prijatan osjećaj relaksacije.

Kupanje u toploj vodi pred spavanje nekima može pomoći i da se lakše opuste. Nakon izlaska iz tople vode tijelo se postepeno hladi, što je jedan od prirodnih procesa povezanih sa pripremom organizma za san.

Ipak, temperatura vode ne bi trebalo da bude pretjerano visoka, posebno kod osoba koje imaju zdravstvene tegobe zbog kojih im tople kupke nisu preporučljive.

U galeriji pogledajte zanimljive male kade i druga rešenja za kupatila.

Od čega se prave

Materijal zavisi od modela i proizvođača, ali su akril i sanitarni akril među najčešćim izborima za savremene kade.

Ovi materijali su relativno lagani, jednostavni za održavanje i prijatni na dodir. Postoje i modeli koji izgledom podsjećaju na tradicionalne japanske kade.

Autentične ofuro kade tradicionalno se povezuju sa drvenom izradom, naročito od vrsta drveta koje mogu dati karakterističan miris kada dođu u kontakt sa toplom vodom.

Za moderno kupatilo postoje i savremene interpretacije ovog koncepta, koje zadržavaju osnovnu ideju duboke, kompaktne kade, ali se izgledom i materijalima uklapaju u savremene enterijere.

Rješenje za one koji nemaju prostora za klasičnu kadu

Japanska kada tako predstavlja zanimljiv kompromis između tuširanja i klasične kade. Ne zahtijeva dugu, izduženu površinu, a zahvaljujući dubini omogućava potpuno drugačije iskustvo kupanja.

Za vlasnike malih kupatila najvažnije je ipak provjeriti tačne dimenzije, prostor za pristup kadi i način instalacije, prije nego što se odluče za određeni model.

Ako vam nedostaje prostora, ali ne želite da se odreknete tople kupke, ovaj neobični japanski koncept mogao bi biti upravo ono što tražite.