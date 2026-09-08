Zvali su ovo starudijom iz Jugoslavije, a sada je hit u kupatilu i zgradama: Stakleni blokovi opet u trendu

U modernim stanovima stakleni blokovi ponovo dobiaju svoje počasno mjesto, a evo šta sve o njima treba da znate!

Izvor: Youtube/printScreen

Godinama su ih mnogi povezivali sa starim zgradama, stepeništima i kupatilima iz vremena Jugoslavije. Staklene prizme, odnosno stakleni blokovi, dugo su važili za prevaziđen detalj koji je ostao zarobljen u prošlom vremenu. Međutim, enterijerski trendovi pokazuju da se ono što smo nekada željeli da sakrijemo sada vraća na velika vrata.

Danas stakleni blokovi ponovo osvajaju moderne domove, posebno kupatila. Ali za razliku od nekadašnjih bezbojnih i jednoličnih varijanti, savremeni modeli dolaze u različitim bojama, teksturama i završnim obradama. Dizajneri ih koriste kako bi prostor bio svjetliji, privatniji i vizuelno zanimljiviji.

Od starudije do modernog detalja

Staklene prizme nekada su bile gotovo nezaobilazne u mnogim javnim i stambenim objektima. Najčešće su služile da kroz zid propuste dnevnu svjetlost, a da pritom ne omoguće jasan pogled na ono što se nalazi sa druge strane.

Početkom 2000-ih ovaj materijal počeo je da se smatra zastarjelim, a u modernim enterijerima zamijenili su ga drugi materijali i minimalistička rješenja. Danas se, međutim, trend vraća, i to u mnogo elegantnijem obliku.

Savremeni stakleni blokovi mogu biti matirani, talasasti, obojeni ili sa različitim teksturama. Umjesto da izgledaju kao ostatak nekadašnjeg enterijera, mogu da postanu efektan detalj koji prostoru daje luksuzan i savremen izgled.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju stakleni blokovi!

Zašto ih dizajneri ponovo vole?

Jedan od glavnih razloga je svjetlost. Stakleni blokovi mogu da propuste prirodnu svjetlost iz susjedne prostorije, što je posebno korisno u kupatilima bez prozora. Tako prostor dobija više dnevne svjetlosti, a istovremeno ostaje sačuvana privatnost.

Njihova tekstura razbija pogled i zamagljuje siluete, pa svjetlost prolazi, ali se ne vidi jasno šta se dešava iza zida. Upravo zbog toga predstavljaju zanimljivu alternativu klasičnom staklenom paravanu.

Još jedna prednost je što su praktični za održavanje. Za razliku od potpuno glatkih staklenih površina na kojima se brzo vide kapljice i tragovi kamenca, teksturirani blokovi mogu bolje da prikriju sitne mrlje od vode.

Najveći hit: tuš bez klasičnih vrata

Jedan od najzanimljivijih načina da se stakleni blokovi koriste danas jeste izrada zida za tuš-kabinu.

Umjesto klasičnog providnog staklenog panela, dio tuš-prostora može se odvojiti zidom od staklenih blokova. Dobija se privatnost, ali kupatilo ne djeluje zatvoreno i mračno.

Ovakvo rješenje posebno dobro funkcioniše u manjim kupatilima jer vizuelno ne opterećuje prostor. Uz odgovarajući izbor pločica, sanitarija i rasvjete, staklene prizme mogu da izgledaju veoma moderno.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju paneli u tuš kabini umjesto keramičkih pločica!

Mogu da riješe problem mračnog kupatila

Ako se kupatilo nalazi u dijelu stana do kog teško dopire dnevna svjetlost, stakleni blokovi mogu da budu veoma praktični.

Na primjer, dio zida koji odvaja kupatilo od svjetlije prostorije može se zamijeniti staklenim blokovima. Svjetlost tada prolazi u kupatilo, dok privatnost ostaje očuvana.

Isto rješenje može da se primijeni i u hodniku, garderoberu ili drugim prostorijama kojima nedostaje prirodnog svjetla.

Odvajanje toaleta bez osjećaja skučenosti

U većim kupatilima stakleni blokovi mogu da posluže i kao lagana pregrada. Njima se može odvojiti toalet, prostor sa veš-mašinom ili dio sa tušem, a da prostorija pritom ne izgubi osjećaj prostranosti.

Za razliku od punog zida, ovakva pregrada propušta svjetlost i stvara zanimljivu igru sjenki. Zato može da bude dobar izbor za one koji žele funkcionalno zoniranje, ali ne žele da prostor podijele na nekoliko potpuno zatvorenih cjelina.

Današnje staklene prizme nisu one kojih se sjećamo

Najveća promjena dogodila se upravo u izgledu. Danas se, osim klasičnih providnih blokova, mogu pronaći modeli u različitim nijansama i sa različitim završnim obradama.

Matirane površine, talasaste teksture, obojeno staklo i neobični oblici omogućavaju da se ovaj nekada omraženi materijal uklopi i u minimalističke, retro, japandi ili industrijske enterijere.

Posebno efektno mogu da izgledaju uz LED rasvjetu. Kada se svjetlost postavi uz zid ili u njegove spojeve, stakleni blokovi uveče dobijaju potpuno drugačiji izgled i mogu da postanu jedan od glavnih dekorativnih elemenata kupatila.

Ipak, imaju i nekoliko mana

Iako izgledaju atraktivno, stakleni blokovi nisu idealno rješenje za svaki prostor. Konstrukcija od njih može biti teža od običnog pregradnog zida, pa kod većih površina treba voditi računa o nosivosti konstrukcije.

Takođe, blokovi se ne mogu jednostavno sjeći i prilagođavati kao pločice. Zbog toga dimenzije zida treba dobro isplanirati unaprijed, uzimajući u obzir veličinu samih elemenata i širinu spojeva.

Tu je i cijena. Kvalitetni savremeni stakleni blokovi i sistemi za njihovu montažu mogu koštati više od klasičnih rješenja, ali zauzvrat nude i dekorativni efekat koji je teško postići običnim zidom.

Nekada su ih svi izbjegavali, a danas ih ponovo žele

Povratak staklenih blokova pokazuje koliko se trendovi u uređenju enterijera mijenjaju. Ono što je godinama izgledalo kao simbol starog vremena sada dobija potpuno novu interpretaciju.

Ako se pravilno uklope, staklene prizme više ne moraju da izgledaju kao „starudija iz Jugoslavije“. Naprotiv, mogu da budu moderan detalj koji kupatilu donosi više svjetlosti, privatnosti i karaktera – upravo ono što savremeni enterijeri sve češće traže.