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Nova kuhinja za mali budžet: Kako da uz malo boje i truda potpuno transformišete prostor

Nova kuhinja za mali budžet: Kako da uz malo boje i truda potpuno transformišete prostor

Autor Dušan Volaš
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Kako može da izgleda vaša stara kuhinja osvježena novim bojama? Pogledajte!

Najljepše boje za renoviranje kuhinje Izvor: Shutterstock

Za osvježenje kuhinje nije neophodno skupo renoviranje. Ponekad je dovoljna nova boja na kuhinjskim elementima koja će unijeti vedrinu i potpuno transformisati prostor.

Možete se odlučiti za farbanje, samoljepljive tapete ili zamjenu frontova, uz opciju da sačuvate korpuse i tako dobijete novu kuhinju za malo para.

Uz savjete vodećih dizajnera enterijera, odabir prave nijanse postaje znatno lakši.

Topla bež boja predstavlja odličan izbor ako tražite rješenje koje je istovremeno bezvremensko i svestrano. Dizajnerka Ariana Lovato ističe da ova meka neutralna nijansa ima tople podtonove i tiho podiže prostor, a savršeno se uklapa uz prirodno drvo, rebrasto staklo i meko osvjetljenje. Ona napominje da bež ton dopunjuje bilo koji drugi element kuhinje i čini prostoriju smirenom i urednom, a da pritom zadržava dubinu.

bež kuhinja
Izvor: Shutterstock

Krem nijansa bijele stvara svijetlu i prozračnu atmosferu, ali bez sterilnog efekta. Prema riječima dizajnerke Alison Babkok, ovakva boja djeluje prijatno i uvijek sofisticirano. Svijetli tonovi se odlično slažu sa bilo kojom vrstom okova ili radnih ploča, reflektuju svjetlost i idealni su za prostore kojima je potreban brz i efektan predah bez kompletne zamjene elemenata.

bijela kuhinja
Izvor: Shutterstock

Mat crna boja možda zvuči previše smjelo, ali dizajnerka Keli Trots objašnjava da je iznenađujuće svestrana. Kada se odabere zagasita, meka crna nijansa koja nije previše oštra, ona može stvoriti iluziju veće prostorije jer se vizuelno povlači u pozadinu. Ovaj izbor donosi dramatičan izgled pun kontrasta, a najbolje funkcioniše u kombinaciji sa crnim aparatima ili toplim metalnim detaljima.

crna kuhinja
Izvor: Shutterstock

Svijetlozelena nijansa žalfije je pravi pogodak za sve koji vole tonove povezane sa prirodom. Ova nijansa pristaje i elegantnim i rustičnim kuhinjama. Lijepo se dopunjava zlatnim ručicama, ali i prirodnim materijalima, dajući kuhinji poseban osjećaj namjernog i osmišljenog dizajna.

žalfija zelena kuhinja
Izvor: Shutterstock

Hladni tonovi, poput prigušenih plavih i zelenih nijansi, namijenjeni su svima koji žele neutralnu osnovu. Zbog naše urođene povezanosti sa prirodom, vodom i nebom, ovi tonovi djeluju umirujuće i predstavljaju bezbjedan korak za one koji žele da unesu boju u enterijer bez prevelikog rizika.

U galeriji pogledajte ideje za "nevidljivu kuhinju".

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Tagovi

uređenje doma kuhinja renoviranje

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