Zaboravite klasične otirače: Ovo je novo rješenje za ulazna vrata koje svi žele

Grubi otirači od kokosovih vlakana odlaze u prošlost - mijenja ih elegantno rješenje koje se opere i osuši za tili čas.

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Klasične otirače sve češće zamjenjuju moderne podloge koje se lakše održavaju i brže suše.

Dijatomejska zemlja upija vlagu sa obuće za svega nekoliko trenutaka, bez natopljene tkanine i neprijatnih mirisa.

Jednostavan, kameni izgled ovih prostirki uklapa se u savremene domove i daje ulazu uredniji i elegantniji izgled.

Klasični otirači od kokosovih vlakana, sa karakterističnim grubim izgledom i često natpisom "Dobro došli" godinama su bili gotovo obavezan detalj ispred ulaznih vrata. Međutim, čini se da njihovoj eri polako dolazi kraj.

Iako su zamišljeni da zadrže prljavštinu prije nego što uđe u dom, upravo u tome se i krije njihov najveći problem. U vlaknima se vremenom nakupljaju pijesak, prašina, dlake i vlaga, dok čišćenje često nije ni približno jednostavno koliko bismo željeli. Poslije kiše ili snijega mogu dugo ostati mokri, a neprijatni mirisi i buđ samo dodatno kvare utisak na samom ulazu.

Zato se u modernom uređenju doma pojavilo neobično rješenje koje je mnoge iznenadilo. Umjesto klasičnog otirača, sve češće se bira podloga koju smo do sada uglavnom povezivali sa - kupatilom!

Riječ je o prostirkama od dijatomejske zemlje, materijalu poznatom po tome što izuzetno brzo upija vlagu i brzo se suši. Osim što rješavaju jedan od najvećih problema klasičnih otirača, svojim jednostavnim, kamenim izgledom uklapaju se u minimalističke i moderne eksterijere.

Ulaz u dom tako dobija potpuno drugačiji izgled – uredniji, svedeniji i savremeniji, bez glomazne tkanine koja se natapa pri svakoj kiši.

Ova promjena donijela je olakšanje svima koji vode računa o čistoći. Kada po kišnom ili snježnom danu stanete na ovakvu podlogu, ona u sekundi upije svu vlagu sa đonova, a voda naočigled nestaje i isparava za manje od jednog minuta.

Nema više natopljenih tkanina, buđi i vječitog trešenja teških tepiha, prenosi Žena.

Održavanje je postalo toliko prosto da prkosi dosadašnjim navikama – umjesto komplikovanog pranja, ovu "ploču" je dovoljno samo prebrisati vlažnom krpom i ona ponovo izgleda kao nova.

(Lepa i srećna/Mondo)