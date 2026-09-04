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Svaki centimetar je pametno iskorišten: Pogledajte kako izgleda moderan stan od 45 kvadrata

Svaki centimetar je pametno iskorišten: Pogledajte kako izgleda moderan stan od 45 kvadrata

Izvor Lepa i srećna
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Predivno opremljen mali stan od 45 kvadrata koji izgleda duplo veći.

Svaki centimetar je iskorišten: Genijalan stan od 45 kvadrata Izvor: Youtube / Never Too Small

U malom stanu površine od 45 kvadrata centralni dio obuhvata kuhinju, kupatilo, toalet i vešernicu. Oko njega je organizovano nesmetano kretanje pa se svaki centimetar maksimalno koristi.

Zadržani su postojeći zidovi i drvene grede u kombinaciji sa paletom bijelih nijansi, nerđajućeg čelika i bazičnih materijala.

Ugradni garderober sa ogledalima na ulazu vizuelno širi uzak hodnik i skriva tehničke instalacije, dok dugačka polica za knjige u dnevnom boravku, odignuta od poda, kombinuje zatvorene elemente i TV jedinicu bez vizuelnog opterećenja prostora.

Dnevna soba, trpezarija i kuhinja dijele jedinstven prostor, dok trpezarijski sto postavljen poprečno i industrijska visilica naglašavaju prelaz između zona. Umjesto klasičnih karniša, zavjese su okačene na tanke metalne šipke pričvršćene za plafon, propuštajući obilje prirodne svjetlosti.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Zahvaljujući kliznim vratima sa obje strane, kupatilo se po potrebi širi i obuhvata dio hodnika, čime se dobija veći i komforniji prostor, da bi se nakon upotrebe vrata zatvorila i hodnik vratio svojoj primarnoj funkciji.

Usklađena sa minimalističkim pristupom, soba je opremljena "lebdećim" noćnim stočićima od nerđajućeg čelika, ugradnim garderoberom, kao i radnim stolom na sklapanje koji se po potrebi transformiše u toaletni stočić.

Walk-in garderober smješten između spavaće sobe i ulaznog hodnika ima dvostruku funkciju – osim skladištenja sa obje strane i upečatljive žute završne obrade u enterijeru, služi i kao prolazna zona koja povezuje prostore i čuva privatnost.

Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.

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Tagovi

mali stan uređenje doma dizajn enterijer

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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