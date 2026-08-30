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Mali stan 40 kvadrata pretvoren u savršen dom sa stilom

Mali stan 40 kvadrata pretvoren u savršen dom sa stilom

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Uz dobar plan raspored, neutralnu paletu boja i lični pečat, čak i mali stan od 40 kvadrata može da pruži savršeni balans estetike i udobnosti.

Stan 40 kvadrata pretvoren u savršen dom sa stilom Izvor: Youtube / Sara B. Holt
  • Kako da u garsonjeri od 40 kvadrata spojite funkcionalnost, radni kutak i udobnost.
  • Pametno kombinovanje povoljnih komada namještaja i vješto postavljenih zavjesa.
  • Odlične ideje - kako da u jednoj prostoriji jasno odvojite spavaći dio, radni prostor i dnevnu sobu.

U malom stanu od 40 kvadrata sve je u jednoj prostoriji, a ključ uspjeha leži u dobrom rasporedu i zoniranju. Čim kročite u stan, dočekuje vas pravo predsoblje – prava rijetkost za manje stanove u Kopenhagenu – koje je maksimalno iskorišćeno uz ugrađene plakare i originalno ogledalo iz šezdesetih godina koje vizuelno širi prostor.

Kuhinja je minijaturna, ali uz malo truda i pametnih trikova, poput presvlačenja radne površine samoljepljivom folijom i dodavanja velikog kuhinjskog ostrva, dobijeno je prijeko potrebno mjesto za pripremu hrane i odlaganje stvari, ali i vizuelna granica u odnosu na ostatak prostorije.

Radni prostor je uređen uz prozor, pa je ispunjeno svjetlošću. Kauč je vješto pozicioniran između radnog i dnevnog dijela, stvarajući osjećaj da zaista idete „na posao“ kada sjednete za sto.

U spavaćem dijelu, najveću pažnju privlači krevet sa baldahinom koji su Sara i njen partner sami napravili pomoću teleskopskih šipki poručenih preko interneta i zavjesa. Uz bijelu posteljinu i tamne drvene detalje, ovaj jednostavan trik donio je dozu šika i stvorio utisak privatnosti. Zavjese su i na policama u predsoblju, ispod umivaonika, ispod ugadne ploče u kuhinji, vješto skrivaju ono što nam je potrebno, a ne želimo da uvijek bude vidljivo.

Poseban šarm stanu daju pažljivo birani detalji:

  • Kombinacija stilova: Vješto miksovanje pristupačnih kombinacija komada sa unikatnim komadima starim preko 100 godina pronađenim na Fejsbuk marketu.
  • Skriveni elementi: Televizor i kablovi mudro su sakriveni iza vrata velike biblioteke nasuprot sofi - nema vizuelnog haosa.
  • Kutak za hobije: Korpa za knjige i zabavne sitnice je uvijek pri ruci, kao podsjetnik na bijeg od ekrana i digitalnog “terora”.

(Lepa i srećna/Mondo)

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Tagovi

mali stan uređenje doma stanovi

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