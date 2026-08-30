Mali stan 40 kvadrata pretvoren u savršen dom sa stilom

Uz dobar plan raspored, neutralnu paletu boja i lični pečat, čak i mali stan od 40 kvadrata može da pruži savršeni balans estetike i udobnosti.

Izvor: Youtube / Sara B. Holt

Kako da u garsonjeri od 40 kvadrata spojite funkcionalnost, radni kutak i udobnost.

spojite funkcionalnost, radni kutak i udobnost. Pametno kombinovanje povoljnih komada namještaja i vješto postavljenih zavjesa .

i vješto postavljenih . Odlične ideje - kako da u jednoj prostoriji jasno odvojite spavaći dio, radni prostor i dnevnu sobu.

U malom stanu od 40 kvadrata sve je u jednoj prostoriji, a ključ uspjeha leži u dobrom rasporedu i zoniranju. Čim kročite u stan, dočekuje vas pravo predsoblje – prava rijetkost za manje stanove u Kopenhagenu – koje je maksimalno iskorišćeno uz ugrađene plakare i originalno ogledalo iz šezdesetih godina koje vizuelno širi prostor.

Kuhinja je minijaturna, ali uz malo truda i pametnih trikova, poput presvlačenja radne površine samoljepljivom folijom i dodavanja velikog kuhinjskog ostrva, dobijeno je prijeko potrebno mjesto za pripremu hrane i odlaganje stvari, ali i vizuelna granica u odnosu na ostatak prostorije.

Radni prostor je uređen uz prozor, pa je ispunjeno svjetlošću. Kauč je vješto pozicioniran između radnog i dnevnog dijela, stvarajući osjećaj da zaista idete „na posao“ kada sjednete za sto.

U spavaćem dijelu, najveću pažnju privlači krevet sa baldahinom koji su Sara i njen partner sami napravili pomoću teleskopskih šipki poručenih preko interneta i zavjesa. Uz bijelu posteljinu i tamne drvene detalje, ovaj jednostavan trik donio je dozu šika i stvorio utisak privatnosti. Zavjese su i na policama u predsoblju, ispod umivaonika, ispod ugadne ploče u kuhinji, vješto skrivaju ono što nam je potrebno, a ne želimo da uvijek bude vidljivo.

Poseban šarm stanu daju pažljivo birani detalji:

Kombinacija stilova: Vješto miksovanje pristupačnih kombinacija komada sa unikatnim komadima starim preko 100 godina pronađenim na Fejsbuk marketu.

Vješto miksovanje pristupačnih kombinacija komada sa unikatnim komadima starim preko 100 godina pronađenim na Fejsbuk marketu. Skriveni elementi: Televizor i kablovi mudro su sakriveni iza vrata velike biblioteke nasuprot sofi - nema vizuelnog haosa.

Televizor i kablovi mudro su sakriveni iza vrata velike biblioteke nasuprot sofi - nema vizuelnog haosa. Kutak za hobije: Korpa za knjige i zabavne sitnice je uvijek pri ruci, kao podsjetnik na bijeg od ekrana i digitalnog “terora”.

Vidi opis Mali stan 40 kvadrata pretvoren u savršen dom sa stilom mali stan od 40 kvadrata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Youtube / Sara B. Holt Br. slika: 19 19 / 19

(Lepa i srećna/Mondo)