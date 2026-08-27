Pogledajte kako je uski pravougaoni stan od 37 kvadrata bez ormara transformisan u funkcionalan i moderan dom sa trpezarijom, radnim kutkom i skladišnim prostorom.

Izvor: Youtube printscreen / Alexandra Gater

Uski pravougaoni stan sa malom kvadraturom pravi je izazov za uređenje enterijera.

Prije preuređenja, u stanu nije postojao nijedan ormar niti fiokar za odlaganje stvari.

Nakon radova, stan je neprepoznatljiv, a vlasnica oduševljena.

Kad je stan mali, ljudi se dovijaju na različite načine da im na skučeni prostor stane baš sve. Ali, šta kada je sam raspored prostorija nezgodan? Na to ne možemo da utičemo, ali iskusni dizajneri znaju kako da i iz ove nezgodne situacije izvuku najbolje!

Dobar primjer je stan djevojke po imenu Ešna od 37 kvadrata koji čini jedna ogromna dugačka prostorija plus odvojeno kupatilo. Sve ostalo je moralo da stane u jedan "pravougaonik" - i kuhinja i dnevna i spavaća soba.

U ovom stanu nije imala čak ni ormar, već je garderobu držala u kutijama ispod kreveta i na otvorenoj polici ispod koje je ređala obuću.

Pogledajte kako je njen stan izgledao:

Vidi opis Pogledajte kako je uski pravougaoni stan od 37 kvadrata bez ormara transformisan u funkcionalan i moderan dom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Alexandra Gater Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Alexandra Gater Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Alexandra Gater Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen / Alexandra Gater Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Alexandra Gater Br. slika: 5 5 / 5

Dizajnerka enterijera Aleksandra Gejter prihvatila je da potpuno preuredi ovaj stan i učini ga mnogo funkcionalnijim. Tokom rada vodila se Ešninim ličnim ukusom i detaljima koje je u razgovoru navela da voli, kao i ključnim vizijama koje je imala za svoj stan iz snova.

Rezultat je Ešnu oborio s nogu, a razlika je zaista fascinantna! Tokom projekta Aleksandra je nastojala da sačuva što više svjetlosti u stanu, da odvoji spavaći dio od ostatka stana, da Ešni konačno obezbijedi skladišni prostor i da vlasnica stana konačno ima trpezarijski sto. Pogledajte kako to sada izgleda:

Vidi opis Pogledajte kako je uski pravougaoni stan od 37 kvadrata bez ormara transformisan u funkcionalan i moderan dom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Alexandra Gater Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube printscreen / Alexandra Gater Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube printscreen / Alexandra Gater Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube printscreen / Alexandra Gater Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube printscreen / Alexandra Gater Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube printscreen / Alexandra Gater Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube printscreen / Alexandra Gater Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube printscreen / Alexandra Gater Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube printscreen / Alexandra Gater Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube printscreen / Alexandra Gater Br. slika: 10 10 / 10

Tu je i dnevni kutak za opuštanje, kao i izdvojeni dio za mini kancelariju, budući da Ešna radi od kuće. Budući da vlasnica obožava slike i umjetničke detalje, memento zid je bio pun pogodak, a po potrebi preko njega se spušta platno za projektor, kada djevojka poželi da pogleda neki film ili seriju.

Ovaj mali stan nezgodnog oblika je još jedan dokaz da nema prostora koji ne može savršeno da se skocka uz malo truda i puno ljubavi prema onome što radite.