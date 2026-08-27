logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pogledajte kako je uski pravougaoni stan od 37 kvadrata bez ormara transformisan u funkcionalan i moderan dom

Pogledajte kako je uski pravougaoni stan od 37 kvadrata bez ormara transformisan u funkcionalan i moderan dom

Izvor Lepa i srećna
0

Pogledajte kako je uski pravougaoni stan od 37 kvadrata bez ormara transformisan u funkcionalan i moderan dom sa trpezarijom, radnim kutkom i skladišnim prostorom.

Nezgodan pravougaoni stan od 37 kvadrata neprepoznatljiv nakon preuređenja Izvor: Youtube printscreen / Alexandra Gater
  • Uski pravougaoni stan sa malom kvadraturom pravi je izazov za uređenje enterijera.
  • Prije preuređenja, u stanu nije postojao nijedan ormar niti fiokar za odlaganje stvari.
  • Nakon radova, stan je neprepoznatljiv, a vlasnica oduševljena.

Kad je stan mali, ljudi se dovijaju na različite načine da im na skučeni prostor stane baš sve. Ali, šta kada je sam raspored prostorija nezgodan? Na to ne možemo da utičemo, ali iskusni dizajneri znaju kako da i iz ove nezgodne situacije izvuku najbolje!

Dobar primjer je stan djevojke po imenu Ešna od 37 kvadrata koji čini jedna ogromna dugačka prostorija plus odvojeno kupatilo. Sve ostalo je moralo da stane u jedan "pravougaonik" - i kuhinja i dnevna i spavaća soba.

U ovom stanu nije imala čak ni ormar, već je garderobu držala u kutijama ispod kreveta i na otvorenoj polici ispod koje je ređala obuću.

Pogledajte kako je njen stan izgledao:

Dizajnerka enterijera Aleksandra Gejter prihvatila je da potpuno preuredi ovaj stan i učini ga mnogo funkcionalnijim. Tokom rada vodila se Ešninim ličnim ukusom i detaljima koje je u razgovoru navela da voli, kao i ključnim vizijama koje je imala za svoj stan iz snova.

Rezultat je Ešnu oborio s nogu, a razlika je zaista fascinantna! Tokom projekta Aleksandra je nastojala da sačuva što više svjetlosti u stanu, da odvoji spavaći dio od ostatka stana, da Ešni konačno obezbijedi skladišni prostor i da vlasnica stana konačno ima trpezarijski sto. Pogledajte kako to sada izgleda:

Tu je i dnevni kutak za opuštanje, kao i izdvojeni dio za mini kancelariju, budući da Ešna radi od kuće. Budući da vlasnica obožava slike i umjetničke detalje, memento zid je bio pun pogodak, a po potrebi preko njega se spušta platno za projektor, kada djevojka poželi da pogleda neki film ili seriju.

Ovaj mali stan nezgodnog oblika je još jedan dokaz da nema prostora koji ne može savršeno da se skocka uz malo truda i puno ljubavi prema onome što radite.

Možda će vas zanimati

Tagovi

uređenje doma mali stan dizajn enterijer

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA