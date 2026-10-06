Kako da izaberete kvalitetno maslinovo ulje: 3 provjere koje možete da uradite sami

Miris, ukus i podaci na etiketi mogu da vam pomognu da procijenite kvalitet maslinovog ulja.

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Stanete pred policu sa maslinovim uljem i pokušavate da odlučite koju bocu da kupite. Jedna ima raskošnu etiketu, maslinovim uljem druga je skuplja, treća obećava vrhunski kvalitet.

Za početak, važno je da znate da razlikujete kvalitet od autentičnosti. Ne postoji pouzdan kućni test kojim možete da dokažete da maslinovo ulje nije pomiješano sa drugim uljima. Za to su potrebne stručne analize, ali postoje jednostavne provjere koje mogu da vam pomognu da bolje izaberete bocu i procijenite njenu svježinu. Na tu razliku ukazuje i Sjevernoameričko udruženje za maslinovo ulje.

1. Pročitajte etiketu i pogledajte bocu

Ako tražite ekstra djevičansko maslinovo ulje, provjerite da li je na deklaraciji navedena upravo ta kategorija, odnosno oznaka "extra virgin". Stručnjaci sa Univerziteta Kalifornije u Dejvisu preporučuju ovu kategoriju kao polaznu tačku pri izboru kvalitetnog ulja.

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Zatim potražite datum berbe. On govori kada su masline ubrane, dok rok trajanja ne otkriva nužno koliko je ulje svježe. Ako je datum berbe naveden, prednost dajte skorijoj berbi, savjetuju stručnjaci u vodiču Univerziteta Kalifornije za kupovinu maslinovog ulja.

Obratite pažnju i na ambalažu. Tamno staklo, metalna ambalaža ili kutija koja zaklanja bocu pomažu da ulje bude zaštićeno od svjetlosti. Birajte i količinu koju možete da potrošite za približno šest nedjelja nakon otvaranja, umjesto velike boce koja će mjesecima stajati uz šporet. Toplota i svjetlost ubrzavaju gubitak svježine.

2. Sipajte malo ulja u čašu i pomirišite ga

Za ovu provjeru dovoljna je mala, čista čaša. Sipajte približno jednu supenu kašiku ulja, obuhvatite čašu dlanom i drugom rukom prekrijte otvor. Lagano je zavrtite i zagrejte rukama, pa otkrijte i pomirišite ulje.

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Prema uputstvu Sjevernoameričkog udruženja za maslinovo ulje za degustaciju, obratite pažnju na svježe, voćne i biljne arome. Miris buđi, sirćeta ili užeglosti može da ukaže na mane ulja. Zelena boja, međutim, nije dokaz boljeg kvaliteta. Profesionalni degustatori koriste obojene čaše kako izgled ne bi uticao na njihovu procjenu.

3. Probajte ga bez hrane i obratite pažnju na gorčinu

Uzmite mali gutljaj ulja, rasporedite ga preko jezika i progutajte malu količinu. Tako ćete lakše primjetiti ukus i osjećaj koji ostavlja u grlu.

Gorčina i peckanje u grlu spadaju u pozitivne osobine ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Ne znače automatski da je ulje pokvareno. Njihova jačina može da se razlikuje, pa nemojte da birate bocu samo po tome koliko vas ulje "zapeče". Kućna degustacija pomaže da upoznate ukus, ali ne zamjenjuje procjenu obučenih degustatora.

A šta je sa popularnim testom u frižideru?

Možda ste čuli savjet da maslinovo ulje stavite u frižider. Ako se stegne, navodno je pravo. Istraživači sa UC Davis Olive Center provjerili su ovu tvrdnju i zaključili da test u frižideru nije pouzdan pokazatelj ni čistoće ni kvaliteta ulja. Zato njegovo zgušnjavanje ili izostanak zgušnjavanja, nije dovoljno za zaključak o sadržaju boce. Istraživanje možete da pročitate OVDJE.

Dakle, kada pronađete ulje koje vam odgovara, držite ga dobro zatvorenog, na tamnom mjestu i dalje od izvora toplote. Najbolja boca malo vrijedi ako je mjesecima čuvate pored vrelog šporeta.

(Mondo)