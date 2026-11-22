Nude hair je trend u bojenju kose koji ističe prirodnu nijansu, uz diskretne pramenove i nježne prelive. Saznajte kako izgleda i kako se održava.

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Ako razmišljate o promjeni boje kose, ali ne želite drastičnu transformaciju, nude hair mogao bi da bude pravi izbor. Ovaj trend donosi povratak prirodnijim nijansama, nježnim pramenovima i bojama koje ne mijenjaju potpuno izgled kose, već joj daju svježinu i dodatni sjaj.

Ideja je jednostavna: zadržati ono najljepše u prirodnoj boji kose, a zatim je diskretno osvježiti nijansama koje se sa njom skladno uklapaju. Nema velikih kontrasta, upadljivih pramenova ni naglih prelaza. Kosa izgleda kao da je dobila samo malo više sjaja i ljepšu, osvježenu nijansu.

Kako zapravo izgleda nude hair?

Ne postoji samo jedna boja koja se naziva nude hair. Sve zavisi od prirodne nijanse kose i efekta koji želite da postignete.

Ako imate plavu kosu, možete da birate između nježnih bež, pješčanih i šampanj nijansi. Na smeđoj kosi lijepo izgledaju boja lješnika, čokolade i neutralne smeđe nijanse, dok tamnijoj kosi odgovaraju diskretni kestenjasti i espreso odsjaji.

Zajedničko im je to što ne djeluju ni previše hladno ni izrazito toplo. Upravo ta ravnoteža daje kosi prirodniji izgled i omogućava da se boja lijepo uklopi sa tenom.

Po čemu se nude hair razlikuje od klasičnih pramenova?

Kod klasičnih pramenova često želimo da promjena bude jasno vidljiva - kosa postaje svjetlija, kontrast između korijena i dužine je primjetan, a pojedini pramenovi posebno dolaze do izražaja.

Nude hair ima sasvim drugačiji pristup. Pramenovi su veoma tanki i bliski prirodnoj boji, pa se gotovo ne primjećuje gdje jedna nijansa prelazi u drugu. Frizer može da koristi tehniku babylights, odnosno veoma sitne pramenove, ili da postojeću boju osvježi prelivom.

Zato je ovo dobar izbor ako želite da osvježite izgled, ali ne i da nakon izlaska iz salona izgledate kao potpuno druga osoba.

Kako održavati nude hair boju?

Jedna od prednosti nude hair trenda jeste to što izrast obično nije toliko upadljiv kao kod boja sa velikim kontrastom. Ipak, to ne znači da održavanje možete potpuno da zanemarite, piše Ultra.

Za lijep izgled važno je da koristite šampon i regenerator namijenjene farbanoj kosi, redovno nanosite hidratantne maske i koristite zaštitu od toplote prije feniranja ili peglanja. Povremeni preliv u salonu može da pomogne da boja zadrži željenu nijansu i sjaj.

Nude hair je dobar podsjetnik da promjena ne mora uvijek da bude dramatična da bi bila primjetna. Ponekad je dovoljno pronaći nijansu koja se lijepo uklapa sa prirodnom bojom kose i čini da ona izgleda još ljepše.

(Lepa i srećna/Mondo)