Ulje i vodica od ruzmarina sve su popularniji u njezi kose. Pojedina istraživanja pokazala su obećavajuće rezultate, ali postoji nekoliko stvari koje treba da znate prije nego što ih uvrstite u svoju rutinu.

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Ako ste posljednjih mjeseci primjetili da sve više žena na društvenim mrežama pokazuje svoju dugu i gustu kosu uz tvrdnju da je za njen rast zaslužan ruzmarin, niste jedini. Ova aromatična biljka postala je pravi hit u svijetu njege kose, a posebno se izdvajaju ruzmarinovo ulje i vodica koja se jednostavno priprema kod kuće.

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Mnogi tvrde da im je kosa postala gušća, da im manje opada i da im se pojavljuju nove vlasi duž linije čela. Ipak, da li je zaista moguće da jedna biljka napravi toliku razliku ili je riječ o još jednom viralnom trendu koji zvuči bolje nego što funkcioniše?

Zanimljivo je da za popularnost ruzmarina ne stoje samo iskustva korisnika sa interneta. Postoji i naučno istraživanje koje je ispitivalo njegov uticaj na rast kose.

Šta se dešava sa folikulima kada koristite ruzmarin?

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Ruzmarin sadrži različita biljna jedinjenja, među kojima su ružmarinska kiselina, kafeinska kiselina i drugi antioksidansi. U laboratorijskim istraživanjima pojedinim sastojcima pripisuju se antioksidativna i protivupalna svojstva, zbog čega se proučava i njihov potencijalni značaj za zdravlje kože glave.

Jedno od mogućih objašnjenja njegovog dejstva jeste uticaj na mikrocirkulaciju, odnosno protok krvi kroz sitne krvne sudove. Ipak, nije dovoljno dokazano da upravo ovaj mehanizam dovodi do bržeg rasta kose kod ljudi.

Posebnu pažnju privukla je studija objavljena 2015. godine u časopisu Skinmed. Istraživači su tokom šest mjeseci pratili 100 muškaraca sa androgenetskom alopecijom, odnosno nasljednim gubitkom kose. Jedna grupa koristila je preparat sa ruzmarinovim uljem, dok je druga koristila minoksidil u koncentraciji od dva odsto.

Rezultati su bili zanimljivi: nakon tri mjeseca nije zabilježen značajan porast broja vlasi ni u jednoj grupi, ali je nakon šest mjeseci kod obje grupe primjećeno poboljšanje. Istraživači nisu pronašli statistički značajnu razliku između njihovih rezultata.

To je jedan od razloga zbog kojih je ruzmarin postao toliko zanimljiv u svetu nege kose.

Ruzmarinovo ulje ili vodica - šta je bolje?

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Na internetu se najčešće mogu da se pronađu dva načina korišćenja ruzmarina. Prvi je eterično ulje, koje se koristi u kombinaciji sa baznim uljem, dok je drugi ruzmarinova vodica, koja se dobija potapanjem ili kratkim kuvanjem grančica u vodi.

Ruzmarinovo ulje je koncentrisaniji preparat i ne bi trebalo da se nanosi nerazblaženo direktno na kožu glave. Može da se koristi u skladu sa uputstvom proizvođača, uz prethodnu provjeru da li izaziva iritaciju.

Vodica od ruzmarina popularna je zbog jednostavne pripreme i lakog nanošenja na teme. Međutim, za razliku od ulja, nema dovoljno kvalitetnih kliničkih istraživanja koja potvrđuju da njeno prskanje po kosi zaista ubrzava rast novih vlasi. Drugim riječima, činjenica da jenešto prirodno ne znači automatski da je i dokazano efikasno.

Kada možete da očekujete rezultate?

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Ako očekujete da će kosa da vam poraste nekoliko centimetara za mjesec dana, važno je da spustite očekivanja. Kosa prirodno raste približno jedan centimetar mjesečno, a rezultati bilo kakvog tretmana za opadanje ne mogu se da se procijenjuju poslije nekoliko dana ili jednog pranja.

I istraživanje o ruzmarinovom ulju pokazalo je da su promjene postale uočljive tek nakon šest mjeseci redovne primjene.

Takođe, ako kosa pojačano opada, proređuje se ili se pojavljuju pečati bez kose, nije dobro da se oslanjate se isključivo na kućne preparate. Uzrok može da bude različit, od nedostatka pojedinih nutrijenata i hormonskih promjena do nasljednih faktora i problema sa kožom glave, pa je važno utvrditi šta se zapravo dešava.

Ruzmarin, dakle, nije čarobni sastojak zbog kojeg će kosa preko noći postati duga i gusta, ali postoje preliminarni naučni razlozi zbog kojih je privukao pažnju istraživača. Najvažnije je da razlikujemo ono što obećavaju viralni snimci od onoga što je zaista potvrđeno istraživanjima.

(Mondo)