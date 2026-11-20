Da li bi ovaj jutarnji napitak mogao da pomogne u smanjenju rizika od raka? Evo šta kažu nauka i stručnjaci.

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Rak se razvija usljed kombinacije faktora, uključujući genetiku, izloženost spoljašnjim uticajima i način života. Iako su neki od ovih uticaja van naše kontrole, način na koji se hranimo, krećemo i brinemo o svom tijelu može uticati na rizik od razvoja bolesti. Važno je i šta pijemo, jer pojedini napici sadrže biljna jedinjenja čiju potencijalnu ulogu u prevenciji raka istraživači ispituju. Jedan jutarnji napitak koji je privukao veliku pažnju jeste zeleni čaj.

Ali šta tačno izdvaja zeleni čaj od drugih napitaka i koliko su jaki dokazi koji stoje iza njegovih potencijalnih koristi? Stručnjaci iz oblasti onkologije govorili su za portal EatingWell, kako bismo razumjeli šta kažu istraživanja, zašto ga preporučuju i šta još možete da uradite kako biste smanjili rizik od raka.

Zašto zeleni čaj može pomoći u prevenciji raka?

Preciznije, "antioksidansi pomažu u neutralizaciji slobodnih radikala, nestabilnih molekula koji mogu oštetiti ćelije i DNK kada se nakupe u višku", kaže Nikol Endruz, onkološki dijetetičar. Ona objašnjava da, pošto oštećenje DNK može doprinijeti razvoju raka, istraživače zanima kako antioksidansi iz zelenog čaja mogu pomoći u zaštiti ćelija tokom vremena.

Laboratorijske studije i studije na životinjama, zajedno sa nekim manjim ispitivanjima na ljudima, ukazuju da EGCG može pomoći u zaštiti od raka dojke, prostate, bešike, debelog crijeva, jednjaka i pluća. Međutim, Endruz upozorava da, iako su ovi nalazi obećavajući, potrebno je više istraživanja na ljudima kako bi se utvrdilo da li pijenje zelenog čaja zaista može smanjiti rizik od raka.

Može pomoći u regulaciji upala i abnormalnog rasta ćelija

Zeleni čaj je takođe proučavan zbog svog potencijala da utiče na upalne procese i ćelijske mehanizme uključene u razvoj raka, navodi Sejlors. Hronična upala može stvoriti okruženje koje podstiče abnormalan rast ćelija, dok poremećaj u normalnoj regulaciji ćelija može omogućiti oštećenim ćelijama da se umnožavaju umjesto da odumru kako bi trebalo. Zajedno, ovi procesi mogu doprinijeti razvoju raka.

Ali postoje i dobre vijesti: "U laboratorijskim studijama pokazalo se da EGCG utiče na ćelijske signalne puteve uključene u upalu, abnormalan rast ćelija i apoptozu, što je prirodni proces tijela za uklanjanje oštećenih ili nepotrebnih ćelija", kaže Endruz. Neka rana istraživanja takođe sugerišu da katehini iz zelenog čaja mogu imati sposobnost da pokrenu odumiranje ćelija raka bez oštećenja okolnih zdravih ćelija.

Ipak, Endruz naglašava da, pošto ovi nalazi potiču iz laboratorijskih studija, ne možemo automatski pretpostaviti da ispijanje zelenog čaja proizvodi iste efekte u ljudskom tijelu dok se ne sprovedu dodatna istraživanja.

Može da zamijeni manje korisne napitke

Možda najpraktičniji razlog da ujutru pijuckate zeleni čaj jeste to što on može da zamijeni napitke koji nude malo nutritivne vrijednosti. Na primjer, zamjena koktela mimoza ili bladi meri na kasnom doručku nezaslađenim zelenim čajem znači preskakanje alkohola. "Sa stanovišta prevencije raka, zamjena alkoholnih pića zelenim čajem posebno je značajna jer je alkohol dokazani kancerogen, što znači da može izazvati rak", kaže Endruz.

Zeleni čaj takođe može zamijeniti zaslađene ledene čajeve, sokove i specijalne napitke od kafe. Endruz ističe da izbor ove niskokalorične alternative može podržati zdravu tjelesnu težinu, što je važno jer je višak kilograma povezan sa 13 vrsta raka, uključujući rak endometrijuma, želuca, bubrega, pankreasa, dojke i štitne žlijezde. Ona napominje da su i održavanje zdrave tjelesne težine i izbjegavanje alkohola dobro istražene i potvrđene preporuke za prevenciju raka.

1. Zeleni čaj - jedan je od najpoznatijih napitaka kada je reč o zdravim životnim navikama. Sadrži katehine, biljna jedinjenja iz grupe polifenola koja se proučavaju zbog mogućeg uticaja na zdravlje srca i krvnih sudova. Neka istraživanja ukazuju na to da redovno konzumiranje zelenog čaja može povoljno uticati na pojedine pokazatelje masnoća u krvi, ali on nije lek niti zamena za terapiju. Pošto sadrži kofein, može da doprinese budnosti i koncentraciji. Ako ste osetljivi na kofein ili imate problema sa snom, bolje je da ga pijete ujutru ili tokom prepodneva.

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Drugi savjeti za smanjenje rizika od raka

Iako zeleni čaj svakako može biti dio načina života usmjerenog na prevenciju raka, nijedan pojedinačni napitak ne može sam po sebi spriječiti bolest. Umjesto toga, obje stručnjakinje podstiču ljude da daju prednost navikama koje su potkrijepljene jačim dokazima na ljudima, uključujući:

Jedite širok spektar biljnih namirnica: Sejlors preporučuje unošenje više povrća, voća, mahunarki, cijelih žitarica, orašastih plodova i sjemenki u ishranu. Studije pokazuju da je konzumiranje više biljne hrane povezano sa manjim rizikom od raka.

Sejlors preporučuje unošenje više povrća, voća, mahunarki, cijelih žitarica, orašastih plodova i sjemenki u ishranu. Studije pokazuju da je konzumiranje više biljne hrane povezano sa manjim rizikom od raka. Fokusirajte se na vlakna: "Podstičem ljude da ciljaju na najmanje 30 grama vlakana svakog dana kroz namirnice poput cijelih žitarica, pasulja, sočiva, povrća, voća, orašastih plodova i sjemenki", kaže Endruz. Vlakna pomažu u održavanju redovne probave, hrane korisne crijevne bakterije i podržavaju proizvodnju kratkolančanih masnih kiselina, uključujući butirat, koji pomaže u očuvanju zdravlja debelog crijeva. "Snažna istraživanja na ljudima pokazuju da je konzumiranje hrane bogate vlaknima, posebno cijelih žitarica, povezano sa manjim rizikom od raka debelog crijeva", dodaje ona.

"Podstičem ljude da ciljaju na najmanje 30 grama vlakana svakog dana kroz namirnice poput cijelih žitarica, pasulja, sočiva, povrća, voća, orašastih plodova i sjemenki", kaže Endruz. Vlakna pomažu u održavanju redovne probave, hrane korisne crijevne bakterije i podržavaju proizvodnju kratkolančanih masnih kiselina, uključujući butirat, koji pomaže u očuvanju zdravlja debelog crijeva. "Snažna istraživanja na ljudima pokazuju da je konzumiranje hrane bogate vlaknima, posebno cijelih žitarica, povezano sa manjim rizikom od raka debelog crijeva", dodaje ona. Izbjegavajte ili ograničite alkohol: Još jedna značajna promjena koju možete napraviti da biste smanjili rizik od raka jeste da izbjegavate alkohol ili ga značajno smanjite. "Prema Američkom institutu za istraživanje raka (AICR), najbolje je uopšte ne piti alkohol radi prevencije raka, jer ne postoji utvrđen bezbjedan nivo konzumacije", upozorava Endruz. Ona dodaje da čak i male količine mogu povećati rizik od raka, pa je izbor bezalkoholnih pića jedna od najjednostavnijih promjena zasnovanih na dokazima koju možete napraviti.

Još jedna značajna promjena koju možete napraviti da biste smanjili rizik od raka jeste da izbjegavate alkohol ili ga značajno smanjite. "Prema Američkom institutu za istraživanje raka (AICR), najbolje je uopšte ne piti alkohol radi prevencije raka, jer ne postoji utvrđen bezbjedan nivo konzumacije", upozorava Endruz. Ona dodaje da čak i male količine mogu povećati rizik od raka, pa je izbor bezalkoholnih pića jedna od najjednostavnijih promjena zasnovanih na dokazima koju možete napraviti. Birajte cijele namirnice umjesto suplemenata: Endruz ističe da cijele namirnice obezbjeđuju hranljive materije koje djeluju zajedno na načine koje suplement ne može u potpunosti da oponaša: "AICR izričito ne preporučuje upotrebu dijetetskih suplemenata za prevenciju raka jer istraživanja nisu pokazala da oni dosljedno smanjuju rizik, a neki suplementi u visokim dozama zapravo su povećali rizik od raka kod određenih populacija." Pojedini suplementi i dalje mogu biti potrebni osobama sa dijagnostikovanim nedostatkom ili specifičnom medicinskom potrebom.

Endruz ističe da cijele namirnice obezbjeđuju hranljive materije koje djeluju zajedno na načine koje suplement ne može u potpunosti da oponaša: "AICR izričito ne preporučuje upotrebu dijetetskih suplemenata za prevenciju raka jer istraživanja nisu pokazala da oni dosljedno smanjuju rizik, a neki suplementi u visokim dozama zapravo su povećali rizik od raka kod određenih populacija." Pojedini suplementi i dalje mogu biti potrebni osobama sa dijagnostikovanim nedostatkom ili specifičnom medicinskom potrebom. Usvojite zdrav način života: Sejlors predlaže fokusiranje na životne navike koje mogu napraviti značajnu razliku, kao što su redovno vježbanje, prestanak pušenja, zaštita kože od sunca, smanjenje unosa mesnih prerađevina i, što je veoma važno, redovno obavljanje preporučenih preventivnih pregleda. "Ovi svakodnevni izbori možda nisu tako uzbudljivi kao najnoviji velnes trendovi, ali su neki od najmoćnijih alata koje imamo za smanjenje rizika od raka", kaže ona.

Zaključak stručnjaka

Zeleni čaj je jednostavan, hranljiv napitak koji nudi više od samog umirujućeg početka jutra. Njegova prirodna biljna jedinjenja čine ga zanimljivim predmetom istraživanja raka, i iako je potrebno više studija na ljudima da bi se potvrdili njegovi potencijalni zaštitni efekti, i dalje ima mnogo razloga da u njemu uživate. Nezaslađeni zeleni čaj je ukusan, niskokaloričan način da ostanete hidrirani i unesete korisna biljna jedinjenja.

Kada se kombinuje sa uravnoteženom ishranom bogatom biljkama, redovnom fizičkom aktivnošću i drugim zdravim životnim navikama, može biti jedan mali dio sveukupnog pristupa očuvanju dugoročnog zdravlja i smanjenju rizika od raka.

(Mondo)