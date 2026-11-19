Folksvagen traži zamrzavanje plata na dvije godine i ukidanje bonusa, dok sindikat IG Metal zahtijeva povećanje zarada od pet odsto i najavljuje štrajk.

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Kompanija "Folksvagen" iznijela je svoje zahtjeve za predstojeće pregovore o zaradama, uključujući zamrzavanje plata za naredne dvije godine, postavljajući temelje za "obračun" sa sindikatima koji bi mogao da kulminira štrajkovima na kraju godine.

U nastojanju da smanji troškove proizvodnje, proizvođač automobila u teškoj situaciji želi i da ukine bonus koji se isplaćuje ili u gotovini ili kao plaćeno odsustvo, i da dobije mogućnost da poveća radno vrijeme, ako je potrebno, bez povećanja plata.

Sindikat "IG Metal", sa svoje strane, zahtijeva povećanje plata od pet odsto.

Odnosi između menadžmenta i sindikata, koji ima značajan uticaj na strategiju kompanije u okviru korporativne strukture "Folksvagena", stavljeni su na probu zbog pojačane kampanje restrukturiranja izvršnog direktora Olivera Bluma, sa planiranim ukidanjem 100.000 radnih mjesta.

Radnici prijete štrajkom od januara nakon što je "Folksvagen" raskinuo gotovo sve svoje sporazume o platama sa sindikatom, podsjeća Rojters.

"Folksvagen" i "IG Metal" započeli su pregovore o platama u utorak, 17. novembra u sjeverozapadnom gradu Emdenu, u kome se nalazi jedna od četiri fabrike koje bi grupa mogla da zatvori početkom sljedeće decenije u okviru restrukturiranja.