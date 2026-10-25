Gigant pravi nove rezove: "Folksvagen" otpušta još 12.000 radnika

Njemački proizvođač automobila "Folksvagen" namjerava da smanji broj zaposlenih za dodatnih 12.000 do 2030. godine, kao dio intenziviranog programa smanjenja troškova, objavio je list "Bild".

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List navodi da će ova smanjenja biti sprovedena zajedno sa prethodno odobrenim programom optimizacije radne snage, koji već uključuje planove za ukidanje više od 35.000 pozicija.

Rukovodstvo "Folksvagena" namjerava da sprovede otpuštanja na "društveno odgovoran" način nudeći zaposlenima mogućnost prelaska na državne programe prekvalifikacije.

Ipak, sindikat "IG Metal" zaprijetio je da će pokrenuti štrajkove počev od 2027. godine.

Formalni pregovori o kolektivnim ugovorima zakazani su za 24. novembar, dok trenutni period "mirovne obaveze", tokom kojeg je industrijska akcija zabranjena, ističe 31. decembra.

(Mondo)