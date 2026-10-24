Šutnuli radnicu jer se žalila na mobing, a sad će debelo platiti: Poznati lanac marketa mora da iskešira 500.000 evra

Španska "Merkadona" otpustila dugogodišnju radnicu pod izgovorom da je podnijela lažnu prijavu za zlostavljanje.

Izvor: Youtube/printScreen

Radnica poznatog španskog lanca supermarketa "Merkadona" dobila je otkaz nakon što je optužila svog šefa za uznemiravanje i mobing na radnom mjestu.

Međutim, pravda je bila spora, ali dostižna - sud je poništio nezakonitu odluku poslodavca, a ovaj gigantski trgovinski lanac moraće da joj isplati više od pola miliona evra, piše španski portal Noticias Trabajo, a prenosi Business Insider.

Vrhovni sud Balearskih Ostrva donio je pravosnažnu odluku kojom je poništio disciplinski otkaz koordinatorki zaposlenoj u ovom maloprodajnom lancu. Kompanija ju je otpustila u aprilu 2023. godine, stavljajući joj na teret da je navodno podnijela lažnu prijavu za mobing i zlostavljanje na radu.

Ovom presudom potpuno je oborena prethodna odluka prvostepenog radnog suda, koji je na početku spora stao na stranu poslodavca. Sudije višeg suda otišle su i korak dalje: donijeta je stroga nalog-presuda po kojoj "Merkadona" radnici mora da plati preko 500.000 evra.

Odlukom suda, otkaz je proglašen ništavim, a radnica bez odlaganja mora biti vraćena na posao.

U obrazloženju presude, do čijih je detalja došao portal Noticias Trabajo, sudije su zauzele jasan i nedvosmislen stav: to što radnica nije uspjela da pruži neoborive dokaze za uznemiravanje ne znači automatski da je njena žalba bila lažna i zlonamjerna!

Ova žena je u "Merkadoni" radila još od 2007. godine, gdje je gradila karijeru i obavljala funkciju koordinatorke. Ta pozicija nosila je sa sobom ogromnu odgovornost i konstantan pritisak.

O nje se očekivalo da bude dostupna gotovo 24 sata dnevno, a dešavalo se da rukovodstvo od nje zahtijeva čak i da prekida godišnji odmor kako bi rješavala radne zadatke.

U februaru 2023. godine, u trenutku kada se već nalazila na zvaničnom bolovanju zbog jakih napada anksioznosti, prelomila je i obavijestila kadrovsku službu (HR sektor) da trpi kontinuirano uznemiravanje od strane svog direktno nadređenog šefa.

Kompanija je po prijemu žalbe pokrenula interni protokol. Međutim, kada je interna disciplinska komisija zaključila da navodno nema dovoljno dokaza koji potkrepljuju njene navode, uprava "Merkadone" je povukla brutalan potez - uručila joj je otkaz pod optužbom da je podnijela "lažnu prijavu", tretirajući to kao najteži mogući disciplinski prekršaj.

Slučaj je ekspresno završio pred pravosuđem. Radni sud u Parmi najpre je presudio u korist poslodavca, smatrajući otkaz opravdanim. Hrabra radnica nije odustala i uložila je žalbu Vrhovnom sudu Balearskih Ostrva.

Njen advokat je pred apelacionim većem uspješno dokazao ključnu stvar: nedostatak materijalnih dokaza ne može se po automatizmu izjednačiti sa svjesnim i lažnim prijavljivanjem.

Pravni zastupnik je istakao da je otkaz zapravo bio čist akt surove odmazde poslodavca zato što se radnica usudila da iskoristi svoja zakonom zagarantovana radna prava.

Vrhovni sud je uvažio sve argumente odbrane, naglasivši da bi kažnjavanje zaposlenih samo zato što nisu uspjeli da dokažu mobing imalo poguban i zastrašujući efekat na cjelokupno društvo.

Sa takvom praksom, kako je navedeno u presudi, ubuduće se niko ne bi usudio da prijavi bilo kakav oblik zlostavljanja iz opravdanog straha od gubitka posla i egzistencije.

Zato je sud donio rigoroznu odluku: "Merkadona" mora radnicu odmah da vrati na njeno radno mjesto, ali i da joj isplati sve zaostale plate koje nije primala od trenutka uručenja otkaza u aprilu 2023. godine, pa sve do danas.

Na sve to dodata je i odšteta za pretrpljenu duševnu bol i moralnu štetu u iznosu od 7.501 evra, uvećana za pripadajuće zatezne kamate.

Kako je zvanično potvrdila advokatska kancelarija koja je zastupala radnicu, kada se na gomilu stave sve neisplaćene zarade za višegodišnji period trajanja ovog maratonskog procesa i dosuđene naknade, ukupan ceh koji trgovački gigant mora da plati uveliko prelazi pola miliona evra.

(Mondo)