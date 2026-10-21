Pare nazad za 14 dana ako vam propadne put: Nova pravila za putovanja u EU, jedno će vas posebno obradovati

Putnici u Evropskoj uniji ubuduće će ostvarivati pravo na stoprocentni povraćaj novca u roku od najviše 14 dana u slučaju otkazivanja ili kašnjenja putovanja, bez obzira na to da li su karte kupili direktno ili preko posredničkih sajtova i agencija.

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Putnici u Evropskoj uniji moći će neuporedivo lakše i brže da ostvare povraćaj novca u slučaju otkazivanja ili kašnjenja putovanja, čak i ako su karte kupili preko turističkih agencija ili posredničkih internet platformi. Evropski parlament je gotovo jednoglasno usvojio paket novih pravila koji donosi jedinstveni formular za odštetu, garantovani rok isplate od najviše 14 dana i besplatne avionske karte za pratioce osoba sa invaliditetom.

Nova pravila stavljaju tačku na dugotrajne muke i prebacivanje odgovornosti između avio-kompanija i onlajn servisa za prodaju karata, što je godinama predstavljalo najveći problem za oštećene putnike.

Jedinstven obrazac i novac na računu za dvije nedjelje

Putnici širom EU više neće morati da prolaze kroz lavirinte žalbenih procedura različitih prevoznika. Zahtjev za povraćaj novca podnosiće se preko standardizovanog formulara, koji će biti dostupan na zvaničnom sajtu Evropske komisije na svim službenim jezicima Unije, a primjenjivaće se na sve vidove prevoza, od aviona do vozova i brodova.

Prema novim propisima, rok za isplatu cjelokupnog iznosa skraćen je na maksimalno 14 dana.

Ova obaveza sada se direktno odnosi i na posrednike, poput turističkih agencija i popularnih platformi za rezervaciju, čija uloga dosadašnjim zakonima nije bila precizno regulisana. Ukoliko posrednik ne uplati novac u roku od 14 dana, zakon obavezuje samu avio-kompaniju da preuzme dug i odmah direktno isplati putnika.

"Prava naših građana stavljamo ispred profita avio-kompanija", poručio je izvjestilac Evropskog parlamenta, italijanski poslanik Mateo Riči.

Besplatne karte za pratioce i uključeni prtljag

Osim rigoroznih rokova za isplatu, novi propisi donose i veliku olakšicu za osobe sa invaliditetom. Ukoliko im je na putovanju neophodna pratnja, njihov pratilac imaće pravo na potpuno besplatnu avionsku kartu. Ova praksa već se primjenjuje u željezničkom, autobuskom i pomorskom transportu, a sada postaje zakonska obaveza i za avio-saobraćaj.

Da je riječ o mjeri oko koje nema političkih podjela, potvrđuje i ishod glasanja u Strazburu, za novu regulativu glasala su čak 652 poslanika, dok su samo dva bila protiv, uz osam uzdržanih.

Ova odluka predstavlja nastavak opsežne reforme prava putnika u vazdušnom saobraćaju usvojene tokom leta. Tom reformom je propisano da osnovna cijena svake avionske karte prikazana na internetu mora automatski da obuhvati i jedan komad ručnog prtljaga, bez ikakvih naknadnih i skrivenih doplata.

(Mondo)