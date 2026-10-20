Prolazak ispod Bosne i Vrbasa: Banjaluka kao glavno čvorište, otkrivena trasa vrijedna 1,29 milijardi KM

Prema planu, trasa gasovoda prečnika DN 500 i DN 400 prolaziće kroz područja Doboja, Stanara, Dervente, Prnjavora, Laktaša i Banje Luke.

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Objavljivanjem detaljne dokumentacije za dionicu od Doboja do Banje Luke, dugu 94,4 kilometra, jedan od najvećih energetskih projekata u Bosni i Hercegovini – izgradnja magistralnog gasovoda Šepak – Banja Luka – Novi Grad, vrijednog oko 1,29 milijardi KM – dobija sve konkretnije obrise.

Dokumentaciju za ovu dionicu izradila je kompanija "Radis" iz Istočnog Novog Sarajeva, dok je nosilac projekta "Sarajevo-gas" iz Istočnog Sarajeva. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske već je pokrenulo postupak prethodne procjene uticaja na životnu sredinu.

Trasa prolazi kroz šest lokalnih zajednica

Prema planu, trasa gasovoda prečnika DN 500 i DN 400 prolaziće kroz područja Doboja, Stanara, Dervente, Prnjavora, Laktaša i Banje Luke. Najvećim dijelom biće položena uz autoput "9. januar", na udaljenosti od oko 20 metara od putnog pojasa, uz povremena odstupanja zbog terena i postojećih objekata, piše Biznisinfo. Prolasci gasovoda u blizini industrijskih i poslovnih zona stvoriće infrastrukturu za priključenje privrednih subjekata na gasnu mrežu.

Zahtjevni radovi ispod korita rijeka

Izvođenje radova obuhvatiće i složene građevinske zahvate, među kojima se izdvajaju prolasci ispod korita rijeke Bosne kod Doboja, te ispod Vrbasa na području Laktaša. Gasovod će se ukrštati i sa brojnim saobraćajnicama, dalekovodima i manjim vodotocima, gdje je predviđeno podbušivanje i postavljanje zaštitnih cijevi kako se saobraćaj ne bi obustavljao. Radni pojas duž trase iznosiće 18 metara.

Veliki gasni centar u Ramićima

Dokumentacija otkriva da je gradnja jednog od najvažnijih kompleksa planirana u banjolučkom naselju Ramići. Tu je za glavnu mjerno-regulacionu stanicu i prateće sadržaje predviđena površina od oko 3,18 hektara, sa projektovanim maksimalnim protokom od 100.000 kubnih metara gasa na sat. Prateće mjerno-regulacione stanice gradiće se i u Laktašima (oko 4.697 m²) i Prnjavoru (oko 1.430 m²), odakle će se gas dalje distribuirati prema lokalnim mrežama.

Investicija vrijedna 1,29 milijardi KM

Dionica Doboj – Banja Luka dio je šireg projekta gasifikacije 18 gradova i opština, ukupne dužine primarne i priključne mreže od oko 500 kilometara. Procijenjena vrijednost same investicije iznosi oko milijardu KM, dok sa troškovima eksproprijacije dostiže 1,29 milijardi KM. Za izvođenje radova angažovane su kompanije "Konvar" iz Beograda i "Gasteh" iz Inđije.

Projekat je planiran u tri faze: prva obuhvata izgradnju glavnog magistralnog pravca od Šepka do Banje Luke, druga izgradnju priključnih gasovoda prema lokalnim zajednicama, a treća nastavak magistralnog gasovoda od Banje Luke prema Novom Gradu. Objavljivanje trase predstavlja ključni korak u pripremnim aktivnostima i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, nakon čega slijedi pribavljanje preostalih dozvola i početak građevinskih radova na terenu.