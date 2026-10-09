Amerikanci i Rusi žele dogovor oko Sjevernog toka: Zajedno bi mogli da zarađuju na prodaji gasa Evropi

Kušner, koji pokušava da posreduje u postizanju primirja između Rusije i Ukrajine, smatra da je sklapanje poslovnih dogovora ključno za obnovu mira.

Izvor: nitpicker / Shutterstock.com

Visoki ruski i američki zvaničnici su razgovarali o ulasku američkog investitora u gasovode Sjeverni tok, kojima je ruski gas stizao u Njemačku prije nego što je započet rat u Ukrajini, potvrdilo je pet izvora upoznatih sa situacijom za novinsku agenciju Rojters.

U razgovorima su učestvovali Kiril Dmitrijev, bliski savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, i Džared Kušner, zet američkog predsjednika Donalda Trampa.

Kušner, koji pokušava da posreduje u postizanju primirja između Rusije i Ukrajine, smatra da je sklapanje poslovnih dogovora ključno za obnovu mira. Takav sporazum omogućio bi američkim investitorima da zarade na isporuci energenata Evropi čim se rat završi.

Dmitrijev i Kušner su se posljednjih nedjelja sastajali u Moskvi i Njujorku. Iako nije potpuno jasno koliko su detaljno tada razgovarali o Sjevernom toku, tema je i dalje na stolu, izjavila su dva izvora za Rojters.

Bijela kuća: Poslovi moraju donijeti korist poreskim obveznicima

"Rusija će o svakom dogovoru morati da pregovara sa DFC-om (Američkom korporacijom za međunarodno razvojno finansiranje) i Ministarstvom finansija, a posao mora donijeti direktnu korist američkim poreskim obveznicima i kompanijama", odgovorio je zvaničnik Bijele kuće na pitanje o pregovorima oko gasovoda. Isti zvaničnik tvrdi da se o Severnom toku "u posljednje vrijeme nije razgovaralo".

S druge strane, Dmitrijev, koji se otvoreno zalaže za obnovu prodaje ruskog gasa Njemačkoj, prošlog mjeseca sastao se sa predstavnicima američkog Ministarstva energetike i Ministarstva finansija kako bi razgovarali o mogućim zajedničkim energetskim inicijativama.

Izvor: Shutterstock

Još nije jasno koliko je Vašington zaista zainteresovan za ponovno pokretanje isporuke ruskog gasa Njemačkoj, najvećem evropskom potrošaču energije. Jedan američki zvaničnik izjavio je da je takav dogovor malo verovatan zbog niza prepreka. Gasovodi Sjeverni tok nalaze se pod sankcijama SAD i Evropske unije, zbog čega bi njihovo ponovno pokretanje bilo nezakonito.

Otpor Berlina i evropskih saveznika

Tramp bi mogao da ukine ili ublaži američke sankcije, ali to bi mu postalo znatno teže ako demokrate osvoje kontrolu nad Kongresom na međuizborima narednog mjeseca. Osim toga, Njemačka i druge evropske države, koje troše milijarde evra na naoružavanje i obnovu svojih vojski kako bi se odbranile od Rusije, žestoko bi se usprotivile ponovnom otvaranju Sjevernog toka.

Portparolka njemačkog Ministarstva privrede i energetike naglasila je da su Sjeverni tok i ruski gas u Evropi pod sankcijama i da je Njemačka u međuvremenu pronašla alternativne izvore. Dodala je da svako ponovno pokretanje gasovoda zahtijeva odobrenje vlade, a Berlin to ne želi.

Zgrada Rajhstaga u Berlinu

Izvor: Stefanie Loos/EU / Stefanie Loos

Njemačka je prije rata više od polovine gasa kupovala od Rusije upravo preko dva gasovoda Sjeverni tok. Rad gasovoda obustavljen je nakon što je Moskva drastično smanjila isporuke Evropi, a u septembru 2022. su dignuti u vazduh u sabotaži za koju još niko nije odgovarao.

Vlasnički odnosi i tajni razgovori

Razgovori Moskve i Vašingtona vode se u trenutku dubokog nepovjerenja Evrope prema stvarnim ruskim namjerama. Ranije ove godine čelnici pet evropskih obavještajnih službi izjavili su za Rojters da Rusija zapravo ne želi brz završetak rata, već razgovore sa Amerikancima koristi kako bi progurala profitabilne poslove.

Odnosi Rusije i Njemačke, jednog od najvećih vojnih oslonaca Ukrajine, pali su na najniže grane, pri čemu Berlin optužuje Moskvu za organizovane hibridne napade. Dio njemačkih poslanika upozorava da bi ovi poslovi samo ojačali Kremlj dok vodi rat.

"Ovo bi mogao da bude prljav posao koji će Evropu skupo koštati. Amerikanci i Rusi će podeliti zaradu", rekao je Mihael Kelner, njemački poslanik koji je vodio energetsku politiku neposredno nakon početka rata u Ukrajini.

Izvor: Shutterstock

Njemačka vladajuća koalicija protivi se ponovnom pokretanju gasovoda, dok Alternativa za Njemačku (AfD), trenutno najpopularnija stranka u zemlji, traži da se isporuka gasa ponovo uspostavi. Dmitrijev bi trebalo da se sa rukovodstvom AfD-a sastane početkom naredne godine kako bi razgovarali o povratku ruskog gasa na njemačko tržište.

Planovi za imovinu Lukoila u Evropi

Prodaja udela u gasnoj kompaniji američkom investitoru suočava se sa velikim preprekama. Ruski državni gigant Gasprom ima 51 odsto vlasništva, 31 odsto dijele dvije nemačke kompanije, dok ostatak pripada francuskoj i holandskoj kompaniji. Dva njemačka akcionara žele da zadrže svoje udele kako bi očuvali uticaj Berlina u slučaju da Gasprom odluči da proda svoj dio, tvrdi još jedan izvor.

Nekoliko dana nakon sastanaka u Moskvi, Kušner je u Kijevu izjavio da je sa evropskim kolegama razgovarao o tome kako je rat podigao cijene energije, zalažući se za "sporazume o prosperitetu" koji bi podstakli mir i dali "liderima razlog za optimizam".

Izvor: Shutterstock

Međutim, dogovor o gasu, iako bi odgovarao Kremlju, podelio bi nemačko društvo, ali i Evropu, gdje su Poljska i baltičke zemlje posebno izložene Rusiji i odlučno odbacuju svaku energetsku saradnju. Poljski politički vrh pomno prati pregovore o gasovodu i oštro im se protivi, navodi izvor upoznat sa stavom vlade u Varšavi.

Kušner i Dmitrijev istovremeno pregovaraju i o prodaji drugog paketa poslova - od naftnih rafinerija do benzinskih stanica u Evropi i drugde, koje su u vlasništvu ruske kompanije Lukoil, potvrdila su još dva izvora upoznata sa razgovorima.

"Kada je reč o Lukoilu, Stiv Vitkof i Džared Kušner dogovorili su sa DFC-om značajnu uplatu unaprijed i dio dobiti koji ide direktno Sjedinjenim Državama", potvrdio je zvaničnik Bijele kuće za Rojters.

(EUpravo zato/Reuters)