U Podgorici traje potraga za trogodišnjim detetom koje je danas upalo u rijeku Ribnicu. Spasioci satima pretražuju teren na više lokacija, a visok vodostaj dodatno otežava akciju.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Trogodišnje dijete iz Podgorice tokom dana upalo je u rijeku Ribnicu, a za njim na terenu već satima tragaju pripadnici Službe zaštite i spašavanja.

"Vatrogasci su tokom potrage rasporđeni na tri lokacije. Pretražuje se teren kod Sastavaka, Kapadžića mosta i na Koniku. Potraga nažalost još uvijek nije dala rezultate", potvrđeno je za RINU u Službi zaštite i spašavanja Podgorice.

Kako je došlo do ove nesreće, da trogodišnje dijete upadne u reku za sada nije poznato.

Ono od čega svi strahuju jeste činjenica da su usljed dugotrajnih padavina nivoi vodostoja uvećani.