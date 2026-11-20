POSKOK je podigao optužnicu u predmetu „Spengavanje“, koji se odnosi na sumnje u zloupotrebu položaja i trgovinu uticajem.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Posebni odjel Federalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije i kriminala (POSKOK) podigao je optužnicu u predmetu „Vahidin Munjić i drugi“, poznatom u javnosti kao afera „Spengavanje“, saznaje Klix.ba. Optužnica još nije potvrđena, a o njenom potvrđivanju odlučivaće Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije BiH.

Istraga u ovom predmetu obuhvatila je više visokopozicioniranih funkcionera i službenika, među kojima su federalni premijer Nermin Nikšić, ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak i bivši direktor Federalne uprave policije (FUP) Vahidin Munjić.

Pored Nikšića, Isaka i Munjića, među osumnjičenima su službenik FUP-a Muhamed Ohranović, šefica kabineta federalnog premijera Arijana Huseinović-Ajanović, suspendovani direktor Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Ervin Mušinović i savjetnica načelnice opštine Novo Sarajevo Mirela Bubalo.

Predmet se odnosi na sumnje u zloupotrebu položaja ili ovlašćenja, kao i davanje i primanje nagrade ili drugog oblika koristi radi trgovine uticajem.

U središtu istrage nalaze se navodi o nezakonitim zapošljavanjima i unapređenjima u policijskim strukturama.



Jedan od ključnih izvora dokaza u ovom predmetu jeste komunikacija pronađena u mobilnom telefonu Vahidina Munjića, koji mu je oduzet u aprilu 2024. godine tokom akcije SIPA pod nazivom „Black Tie“.

Na ročištu održanom u novembru 2025. godine tužiteljke POSKOK-a iznijele su sumnje da je Munjić, dok je rukovodio FUP-om, dostavljao akte tužilaštva koji su se odnosili na provjere drugih osoba.

Tužilaštvo je tada ukazalo i na sumnje u posredovanje prilikom zapošljavanja u FUP-u.

Prema navodima iz istrage, Munjić je imenovan za vršioca dužnosti direktora FUP-a, dok je Ohranović zauzvrat unaprijeđen. Odbrane osumnjičenih osporile su sve navode tužilaštva.

U novembru 2025. godine sprovedeni su pretresi tokom kojih su oduzeta četiri mobilna telefona.

Nakon toga ispitani su Munjić, Ohranović, Huseinović-Ajanović i Mušinović.

Sud im je odredio mjere zabrane, uključujući zabranu obavljanja određenih dužnosti i približavanja prostorijama FUP-a, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Vlade FBiH.

Istraga je nastavljena u decembru 2025. godine pretresima Ureda premijera FBiH i Federalnog ministarstva saobraćaja i komunikacija u Mostaru.

U aprilu 2026. godine pretresene su i službene prostorije ministra Rame Isaka, kojem je tom prilikom oduzet mobilni telefon.

Isak je tada izjavio da postupanje istražnih organa smatra političkim pritiskom.

Istraga proširena na Nikšića i Isaka

Nakon prikupljanja novih dokaza, istraga je proširena na federalnog premijera Nermina Nikšića i ministra Ramu Isaka.

Obojica su 21. oktobra ispitana u svojstvu osumnjičenih. Za razliku od pojedinih drugih osumnjičenih, tužilaštvo za Nikšića i Isaka nije zatražilo određivanje mjera zabrane.

Početkom novembra saslušan je i glavni inspektor Granične policije BiH Svevlad Hofman.

On je u svojstvu svjedoka govorio o, kako tvrdi, nezakonitom obustavljanju konkursa za izbor direktora FUP-a. Munjić je potom ponovo ispitan u vezi sa novim okolnostima istrage.

Ministru Rami Isaku ranije je potvrđena optužnica za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti u odvojenom postupku koji vodi Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona.

Kada je riječ o predmetu „Spengavanje“, naredni korak je odluka Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH o potvrđivanju optužnice.

Podizanje optužnice ne znači da je krivica bilo kojeg od osumnjičenih utvrđena. O eventualnoj krivičnoj odgovornosti odlučuje sud u zakonom propisanom postupku.