Transparency International u BiH prijavio je člana CIK-a Vladu Rogića zbog mogućeg sukoba interesa nakon imenovanja njegovog sina za savjetnika u Predsjedništvu BiH.

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Prijava je upućena Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou BiH, od koje TI BiH traži da ispita okolnosti imenovanja i utvrdi da li su prekršene zakonske odredbe o nespojivosti funkcija.

Iz ove organizacije navode da Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH predviđa ograničenja koja se odnose i na angažman bliskih srodnika javnih funkcionera.

Prema tumačenju TI BiH, ta ograničenja obuhvataju i funkcije članova CIK-a, kao i savjetnika izabranih i imenovanih zvaničnika u institucijama BiH.

Dovodi se u pitanje nezavisnost CIK-a

TI BiH podsjeća da članove Centralne izborne komisije imenuje Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, te naglašava da CIK mora djelovati nezavisno od političkih aktera i nosilaca izvršne vlasti.

Zbog toga smatraju da angažovanje sina člana CIK-a u kabinetu članice Predsjedništva BiH otvara pitanja o mogućoj nespojivosti funkcija i povjerenju javnosti u nepristrasnost izborne administracije.

Iz TI BiH posebno ukazuju na trenutak u kojem je imenovanje obavljeno, navodeći da CIK donosi važne odluke o potvrđivanju izbornih rezultata i dodjeli mandata.

Organizacija istovremeno ponavlja ranije kritike zbog, kako tvrdi, skrivanja podataka prikupljenih korišćenjem izbornih tehnologija.

TI BiH očekuje da nadležna komisija ispita sve okolnosti slučaja i odluči da li postoji sukob interesa. Ukoliko bude utvrđena povreda zakona, iz ove organizacije traže izricanje odgovarajuće mjere.

Podsjećaju da ograničenja koja se odnose na bliske srodnike javnih funkcionera postoje od ranije u zakonodavstvu BiH.

Prema njihovom obrazloženju, ta pravila obuhvataju obavljanje nespojivih funkcija, rukovođenje preduzećima koja posluju sa državom, kao i angažman u udruženjima koja se finansiraju iz budžeta.

Ranije prijave protiv Dodika i Nikšića

Transparency International u BiH navodi da je i ranije podnosio prijave zbog mogućeg sukoba interesa povezanog sa poslovnim aktivnostima članova porodica javnih funkcionera.

Podsjećaju da su prijavu podnijeli protiv Milorada Dodika dok je obavljao funkciju člana Predsjedništva BiH, zbog toga što su, prema navodima organizacije, firme u vlasništvu njegove djece dobijale poslove putem državnih tendera.

Po istom osnovu prijavljen je i Nermin Nikšić, u vrijeme kada je bio poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH, jer je firma njegovog sina poslovala sa javnim preduzećem „Igman“ iz Konjica.

U slučaju Vlade Rogića, odluku o eventualnom postojanju sukoba interesa treba da donese nadležna komisija.