Objavljena su imena šefova kabineta i savjetnika Željke Cvijanović, Darijane Filipović i Denisa Bećirovića u Predsjedništvu BiH.

Izvor: Srna

Na zvaničnoj internet stranici Predsjedništva Bosne i Hercegovine objavljena su imena savjetnika i šefova kabineta članova ove institucije.

Prema objavljenim podacima, šef Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović je Dušan Petrović, dok su njeni savjetnici Irena Lukajić Korica, Boris Tučić, Saša Aulić i Boško Tomić.

U Kabinetu hrvatske članice Predsjedništva BiH Darijane Filipović kao savjetnici navedeni su Anja Stipinović, Ana Rašo i Teo Rogić.

U dostavljenom spisku sa zvanične stranice nije navedeno ime šefa njenog kabineta.

Šef Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića je Alija Kožljak, a savjetnički tim čine Šahbaz Džihanović, Kenan Hodžić, Denis Piplaš i Mehmed Pargan.